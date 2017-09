Tesista de la Umag desarrolló software inclusivo en beneficio de niños con parálisis cerebral

Varios centros de rehabilitación del país quieren implementarlo

El ya Ingeniero Civil en Computación e Informática de la Universidad de Magallanes, Diego Muñoz Alvarado, desarrolló para su proyecto de título un software de realidad virtual, en que trabajó por varios meses en la implementación de este sistema que beneficia a niños del Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur de Punta Arenas.

El 15 por ciento de los niños que están en el centro poseen distintos grados de parálisis cerebral y mediante la implementación de una nueva rutina de juego virtual, y con la ayuda de un kinesiólogo, los menores podrán desarrollar su motricidad moviendo objetos que van apareciendo en un recorrido tridimensional.

Patricia Maldonado, académica de esta casa de estudios y que fue parte del proceso del alumno, comentó que desde el Departamento de Ingeniería Informática siempre han estado interesados en colaborar con el centro de rehabilitación. “Como informáticos, tenemos muchas herramientas para ofrecer, andamos buscando donde aplicarlas y finalmente plasmar lo que nosotros desarrollamos. Este proyecto nos abre un mundo, el alumno hizo un prototipo de un software virtual para la rehabilitación de niños con parálisis”, expresó a Ciencias.

Este software consiste en que el paciente se introduce un casco, aquí hay un scanner de manos y el kinesiólogo va dirigiendo los movimientos que el menor va realizando.

Este trabajo llena de orgullo a la Universidad de Magallanes, puesto que aseguran que la tecnología que se está implementando en la región está al mismo nivel de lo que ocurre en los países más desarrollados en el ámbito tecnológico.

El software desarrollado ha tenido tal impacto que desde distintas regiones del país han solicitado su implementación para poder ayudar a los niños con parálisis de todo Chile. Así lo dio a conocer Pedro Alberti, académico que también fue parte de este trascendental proyecto universitario. “Este software nos lo han solicitado gente de otras regiones, gente que quiere ver cómo nosotros podemos darle este software a personas que también tienen problemas de rehabilitación”. En la misma línea, agregó que en conjunto con el centro de rehabilitación se está armando un protocolo de trabajo para poder enviar el sistema a centros de la Teletón para beneficiar a más personas que lo necesitan. “El centro ha sido colaborativo con nosotros, nos han invitado a que sigamos trabajando con ellos”, agregó el docente.

Asimismo, el tesista Diego Muñoz contó que se focalizó el esfuerzo de este proyecto en niños que poseen esta patología, dado que se presentan mejorar al sometimiento de sesiones kinesiológicas, puesto que no todas las patologías son similares. “Los resultados fueron bastante buenos. Los mismos niños con parálisis cerebral podían utilizarlo, lo cual era el gran impedimento principal, debido a que no todos los niños, incluso con la misma patología, pueden realizar los mismos movimientos. En particular, se utilizó el de brazo-codo para que todos los niños pudiesen hacerlo ya que es bastante básico, lo que les empezó a ayudar en el movimiento del brazo y sabemos que cualquier mejora, en cualquier ámbito, siempre es buena”, concluyó el estudiante al finalizar su tesis.