Cada cierto tiempo en el país queda en evidencia nuestro espíritu chaquetero, este se actualiza agregando nuevas variantes acordes a los tiempos que se viven. Hoy en día, cada vez más se piensa y actúa en tiempos y categorías periodísticas o comunicacionales, lo cual se traduce en que frente a cualquier logro o noticia positiva, se destaca de inmediato y casi siempre lo que faltó, aunque estos sean detalles y lo grueso haya sido el avance. Nuestra sociedad es negativista y está pauteada por los códigos de la prensa, la que para llamar la atención y tener o ganar espacio busca destacar siempre lo negativo y el conflicto en lugar de lo propositivo y los logros.

Un par de ejemplos, el reciente estudio del PNUD titulado Desiguales, bien pudo llamarse por ejemplo, como lo expresa Axel Kaiser, más prósperos y más iguales, dados los avances en movilidad social e igualdad y de los ingresos que crecen sostenidamente.

La percepción de los chilenos sobre la desigualdad, a pesar de que claramente ésta ha disminuido, representa cada vez más un problema mayor. Lo anterior se puede explicar con lo ya enunciado, el destacar algo cuando lo que prima es lo contrario.

Algo similar ocurre con quienes insisten en que hay que profundizar las reformas, mayoritariamente mal evaluadas, incluso cuando en el horizonte inmediato la anunciada derrota electoral debiera indicar lo contrario. Incluso con un candidato que lidera las encuestas, diciendo sin rodeos que congelará o retrotraerá el proceso. Pareciera que es por puro llevar la contra, algo similar ya se vivió en tiempos de la UP donde se extremaron y sobreideologizaron reformas a contrapelo de la sociedad, con el costo y sacrificio que tuvo que asumir el país con esa experiencia posteriormente.

Han surgido distintos candidatos que empujan los contenidos hacia la profundización de las reformas y no se dan cuenta que la gente en su gran mayoría no están ni ahí con ese tema. De hecho los números anuncian que después de varias décadas la probabilidad de que se repita un gobierno de derecha es muy alta.

En este enredo político que vive la izquierda, superar la revoltura va a demorar un buen tiempo, antes incluso se deberá ordenar el debate para producir luego el surgimiento de una nueva coalición. Las definiciones que vienen, serán cruciales. Después de esta elección, ¿quién marcará la pauta? será la nueva izquierda, léase FA o los retazos de la vieja izquierda, es decir la Nueva Mayoría con el PC.

En el escenario político, en términos fílmicos, para donde se inclinará la taquilla, ¿se impondrá la última versión de la vanguardia del “yo soy tu padre” o los hijos de Bachelet? O regresará a la pantalla en Cinemascope la saga de las tres Concertaciones y una nueva mayoría.

Quién se llevará el rol protagónico de los próximos desafíos de la década que viene. Más aún si los guionistas de ambos equipos andan más perdidos que el Teniente Bello. Podrá surgir una jovencita de la película desde los márgenes del territorio del hielo magallánico y les arrebate el bastón del equilibrio que de seguro será muy útil en un gobierno encabezado por las fuerzas del libre mercado.

