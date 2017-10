A los profesores, con mucha gratitud

Esta semana se celebra el Día del Profesor, y para nadie es una novedad que muchos profesores no lo están pasando bien, y eso por muchas razones. Algunas son por las dificultades propias de su delicado trabajo con niños, adolescentes y jóvenes; otras se deben a los complejos problemas que atraviesa la educación en nuestro país, otras tienen que ver con las dificultades económicas que muchos de ellos pasan -por ejemplo, la increíble situación que ocurre en Punta Arenas a causa de las deudas largamente acumuladas de la Corporación Municipal, que ponen la incertidumbre si a cada fin de mes los profesores del sistema municipal recibirán su sueldo o no-, otras dificultades tienen que ver con la situación del cambio cultural que vivimos en la que -en ocasiones- no se ve claro qué es educar ni para qué, unido a los cambios tremendos -y, muchas veces desconcertantes- en niños y jóvenes. En fin, la lista de dificultades que viven muchos profesores en su trabajo sería bastante más larga.

En medio de este panorama que -a veces- resulta confuso y desolador, quiero -simplemente- dar las gracias a todos los profesores y profesoras por su maravilloso trabajo educando hijos ajenos, los cuales -frecuentemente- llegan sin hábitos ni disciplina, con el añadido que ante cualquier dificultad los padres culpan a los profesores.

Junto con mis agradecimientos personales, quisiera invitar a los amables lectores a que dirijan la memoria agradecida a los que fueron sus profesores y que contribuyeron con su trabajo a que cada un sea hoy lo que es como hombre o mujer, como padre o madre de familia, como trabajador en la actividad que cada uno desempeña, como miembro de la sociedad.

Es difícil cuantificar la deuda de gratitud que cada uno tiene con los profesores que con su trabajo colaboraron en nuestro proceso de llegar a ser quienes somos. No es sólo lo que nos enseñaron en cada una de las materias, sino las actitudes que fueron imprimiendo en nuestro modo de valorar y de actuar. Es cierto que en esto, como en todas las actividades humanas puede haber unos que hacen bien sus trabajos y otros no, pero sumando y restando, estoy seguro que es mucho más lo que cada uno tiene para agradecer que lamentar.

Como mi familia se trasladó a Santiago cuando yo era pequeño y volví a Punta Arenas cuando había egresado de enseñanza media, mi vida escolar no está vinculada a profesores de estas tierras australes. Quisiera dirigir mi gratitud a los que fueron mis profesores, los cuales nos repetían con frecuencia que “la familia es la primera educadora y el colegio es su mejor colaborador”, al tiempo que con sus vidas nos mostraban lo que era ser un profesional cristiano.

Quiero agradecer a Enardo, que fue mi profesor jefe durante toda la enseñanza media, que nos enseñó a ser hombres en quienes se podía confiar, nos enseñó a aceptar y comprender a los demás, a ser laboriosos y a no perder nunca el sentido del humor; ese sentido del humor con que hacía que sus clases de matemáticas siempre fueran entretenidas. Le agradezco a Rodolfo que nos despertó el gusto por la lectura, que nos hacía leer y leer, nos enseñaba a analizar los textos y nos animaba a escribir. Con mucha gratitud a Oscar, que nos enseñó que la historia no eran simples fechas ni héroes, sino que era la maestra de la vida, que había que aprender a comprender en su tiempo los procesos sociales para aprender a analizarlos. Con gratitud recuerdo a Mario que nos enseñaba a maravillarnos con la vida en sus clases de biología y de química, y nos dejaba con la boca abierta de admiración ante lo que era una célula y el cuerpo humano. Cuánta gratitud a Kiko que nos animaba al deporte y nos enseñaba una vida saludable por medio de la actividad física. Y el inolvidable Julio, que en clases de religión, jornadas y retiros fue cultivando la semilla del Evangelio en nuestras vidas y mostrándonos lo que es vivir en la fe en el Señor Jesús.

Me quedan algunos nombres, pero se acaba el espacio de esta columna llena de gratitud ¡Gracias a todos ellos y sus hermosas vidas de trabajadores de la educación, de hombres íntegros y de cristianos convencidos y convincentes!

