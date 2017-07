Abordando en serio la Crisis del SENAME

Hace unos días rechazamos el informe SENAME II, emanado de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Pero, como la opinión pública ha podido finalmente apreciar, lo hicimos por razones absolutamente distintas a las esgrimidas tanto por el Gobierno, la Nueva Mayoría y Chile Vamos, que eligieron hacer de este tema una lucha política. A los diputados independientes simplemente no nos convenció un informe que ignora la responsabilidad de 3 gobiernos, 8 ministros y 7 directores del SENAME en el fallecimiento de 1313 niños y la centraba únicamente en la ex ministra de Justicia Javiera Blanco. Y lo peor, que solo daba recomendaciones y no proponía medidas inmediatas en favor de los niños actualmente internos ni mecanismos de reparación por los niños que fueron vulnerados en sus Derechos Humanos. Por ello, inmediatamente presentamos junto a los diputados René Saffirio, Karla Rubilar y Giorgio Jackson un Proyecto de Acuerdo, en el que se incluyó todo lo que el informe rechazado no tenía. Esto es:

-El estudio de un mecanismo de reparación de las víctimas por la violación sistemática de los derechos humanos en instalaciones de la institución.

-Una pronta reestructuración de la institucionalidad del Sename en dos servicios diferentes y la sustitución del sistema de financiamiento que hoy existe.

-El reconocimiento del Estado de la negligencia sostenida contra las niñas, niños y adolescentes, y la responsabilidad política de todas las autoridades, directores del organismo y respectivos ministros y ministras de Justicia desde su creación.

-Plazos reales para la aprobación de los proyectos que protegen los derechos de la infancia que están en tramitación hoy en el Congreso, y que se otorgue carácter urgente a un presupuesto prioritario para el Sename en 2018.

Este Proyecto de Acuerdo, que finalmente fue aprobado por 74 votos a favor, 14 abstenciones y 1 en contra, ahora debe ser recibido y examinado por el Gobierno. Pero no nos quedamos esperando y convocamos a un conversatorio abierto sobre la infancia y la crisis del SENAME en Magallanes, el cual se realizó el pasado viernes 14 de Julio en nuestra Oficina Parlamentaria en Punta Arenas. Allí contamos con la asistencia del Director Regional del SENAME Christian Gallardo y representantes de entidades dedicadas a temas de infancia, como el Hogar “Ignazio Sibillo”, Corporación Opción, Programa PIE Magallanes, Corporación “Raíces”, Programa “Habilidades para la Vida” (CORMUPA), Fundación “Esperanza” y Centro de Diagnóstico Ambulatorio “Dam jeke & selas” (Corporación Metodista de Chile), entre otras entidades y profesionales que respondieron a la invitación. Convocamos a este encuentro en primer lugar para que pudieran conocer cuál es nuestra posición y nuestro trabajo parlamentario sobre el tema, tanto a nivel regional como nacional. Pero también para escuchar las propuestas de quienes han venido trabajando durante años en el ámbito de la infancia para superar la crisis en la que se encuentra el SENAME, que claramente necesita una reforma estructural.

Estamos contentos con la disposición mostrada por todos los invitados y sus ganas de colaborar con la continuidad de estos encuentros, de los cuales se espera emane un documento con propuestas concretas para la mejor atención de los niños vulnerados de nuestra región. Fue una muy buena conversación como punto de partida y nos juntaremos nuevamente dentro de nuestra próxima semana distrital a fines de este mes.

Mi compromiso es lograr que la voz de Magallanes en el tema de la infancia se escuche fuerte y claro a nivel nacional. Desde aquí podemos aportar mucho porque hay experiencias de gran valor. No soltaremos este tema y no nos quedaremos solo en declaraciones de buenas intenciones. Seguiremos trabajando en lo que realmente importa, que es la protección de las niñas y niños chilenos y no las mezquinas luchas de poder entre quienes no han solucionado nada.