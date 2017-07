Ante el drama del Sename, ¡más familia!

En el drama del Sename aparecen muchas verdades que tocan -en modos diversos- a toda la sociedad. La primera y principal verdad es el dolor de las víctimas, de los niños que han muerto o que sobreviven en hogares que no les ofrecen posibilidades de reinserción o de rehabilitación, según sea el caso. Es la verdad de los niños condenados a arrastrar sus vidas dolorosas y sin horizontes en una situación doblemente inhumana: porque no es humano vivir así y porque se trata de niños y adolescentes.

Pero esa dolorosa verdad no es la única que se ha manifestado en esta penosa crisis. También ha aparecido la incapacidad del Estado para hacerse cargo de los niños que están a su cuidado. Una incapacidad que tiene mucho de desidia, de inercia irresponsable ante una situación que se arrastra por décadas siendo traspasada de un gobierno a otro, de ausencia de búsqueda de reales soluciones pedagógicas, de falta de verdaderos especialistas en el tema en vez de funcionarios políticos del gobierno de turno que -en muchos casos- carecen de vocación y de preparación en el tema, los cuales -simplemente- aplican normas sin otro criterio que el mero cumplimiento de ellas.

También ha aparecido la verdad del problema económico de dineros públicos mal gestionados, otros malversados o defraudados, así como el drama que viven tantas organizaciones privadas que colaboran en esta función del Estado para poder llegar a fin de mes con subvenciones absolutamente insuficientes. Pareciera que no es menor el número de estas instituciones movidas por fines humanitarios o por una motivación religiosa que han tenido que cerrar ante la insuficiencia de las subvenciones estatales u otras dificultades que no les hacen posible continuar con su labor. En nuestra región tenemos el caso del Hogar del Niño, que luego de décadas de labor ha tenido que reorientar sus servicios ante la imposibilidad de continuar como organismo colaborador del Sename.

Son dolorosas y vergonzosas verdades que desafían a toda nuestra sociedad que ha vivido más o menos indiferente a este drama que se desarrollaba en sus propias narices e hiriendo a los más frágiles de la sociedad, los niños vulnerables.

Llama la atención que ante estas y otras verdades que han aparecido, no surja en forma clara la pregunta de por qué hay tantos niños “institucionalizados”, es decir, al cuidado del Estado. Siempre ha habido y habrá niños y adultos en situación de vulnerabilidad, pero no deja de sorprender que en el debate y reflexión no aparezca con claridad la pregunta acerca de por qué hay tantos niños y adolescentes vulnerables que están al cuidado de un Estado que ha fallado en esta tarea.

¿Qué es lo que está fallando cuando hay tantos niños sin familia, o con familias que no pueden sostenerlos afectivamente en la vida, o con familias donde sufren maltratos, o con familias que les causan daño psicológico, o con familias donde los padres de esos niños ya son víctimas de los dramas que luego vivirán sus hijos?

En todo tipo de situaciones complejas es mucho más eficaz la prevención que cualquier forma de mitigación de daños existentes, entonces, ¿qué está fallando en la prevención de tantas situaciones que afectan a niños vulnerables? Dicho de otra manera, ¿qué pasa con las políticas de familia del Estado para prevenir estas dolorosas situaciones? Es inevitable preguntarse si acaso hay voluntad política de trabajar por hacer “más familia” y prevenir tan dolorosos dramas.