Cambio climático en los colegios

Hace muy pocas semanas se hizo pública la intención, interés y determinación gubernamental por insertar en el currículum y planes de estudio el tema que hoy convoca a la humanidad, me refiero al Cambio Climático, tema que será impartido a través de asignaturas tales como de Ciencias, Educación Ciudadana e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. La pregunta es en primer lugar, ¿estamos preparados los profesores para enseñar Cambio Climático? o quizás preguntarnos, ¿nuestra sociedad está preparada para lo que efectivamente está sucediendo y que ya estamos inmersos en un Cambio Climático?

Me tomo la libertad para hacer resaltar algunas sugerencias para enfrentar como asignatura propiamente tal qué debiera ser lo más correcto y no un agregado a los contenidos ya resueltos en las asignaturas anteriormente mencionadas, nuestra responsabilidad es mayor acá en nuestra región debido a que nuestro territorio se ha ido convirtiendo en foco de interés de estudios e investigaciones, desde el mundo científico y sobre todo por el comportamiento de algunas especies que están encontrando refugio en nuestras lagunas, praderas, montes y bosques. Somos una región que actúa como sensor frente a lo que está ocurriendo en el resto del planeta, con manifestaciones propias de la pureza de nuestros cielos, la riqueza de sus aguas, los acontecimientos en el comportamiento de glaciares y sobre todo en la Antártica en que sus manifestaciones naturales están influenciando desde siempre a océanos y a la alta atmósfera y hoy día la tecnología permite avanzar mucho en todo lo que sucede en nuestros entornos. Las sugerencias son las siguientes: en primer lugar abordar los temas que tienen que ver directamente con los conceptos que se manejan en el ámbito de las ciencias del cambio climático, en segundo lugar las implicancias y factores humanos que inciden en el Cambio Climático, en tercer lugar analizar fuentes de información actuales de los escenarios de cambio climático, sobre todo de los acontecimientos que pudiesen estar ocurriendo a nivel local y regional, y por último abordar los temas concernientes a lo que ha sucedido, las tendencias, las observaciones y proyecciones del clima en un escenario adverso. Estos cuatro ejes promulgados por las Naciones Unidas en un contexto de cómo llegar a la población en el entendimiento y del significado del Cambio Climático, y que no sólo es una moda para aterrorizar a la población o un artículo de prensa que sólo quiere distraer para cubrir acontecimientos variados de orden político, partidista, social y económico.

El Cambio Climático es una realidad y debemos ser lo suficientemente disciplinados para enfrentarlo hoy con el aprendizaje de conceptos y saber manejar términos correctos en cuanto al calentamiento global, el efecto Invernadero en el Planeta, saber entender las implicancias del clima en acontecimientos tan propios y nuestros como los aluviones del río de las Minas, las alzas de marejadas, el derretimiento de los glaciares, las sequías y las inundaciones, comprender los efectos del niño y de la niña en nuestra región. Al mismo tiempo sabemos que estamos en etapas de divergencias con respecto al tema, es más esta misma columna puede traer mosaicos de opiniones en favor o en contra, pero cualquiera sea la última verdad, estamos siendo testigos de una creciente preocupación sobre las consecuencias potenciales de un Cambio Climático que puede ser paulatinamente catastrófico para la humanidad sobre todo en la incidencia del actual estado de confort que poseemos. Entonces aboquemosno directamente a estudiar el Cambio Climatico desde cualquier nivel de enseñanza y compartamos dicho aprendizaje.

