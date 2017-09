Cataluña: una independencia dividida

Si hay algo que caracteriza a España es la diversidad. En un territorio de escasa superficie (comparado con nuestros países sudamericanos), se pueden encontrar culturas muy diversas y a veces de lazos casi irreconciliables. Por ejemplo, uno puede estar admirando las catedrales y cultura céltica bajo el frío y la lluvia gallega, para viajar en tren durante la noche y amanecer observando las maravillas moriscas andaluzas, en un clima cálido y colorido. Cada región es orgullosa de su origen, en un caleidoscopio de imágenes que se suceden y sorprenden al visitante, para prodigar una rica cultura proveniente de su larga historia, reflejada en sus paisajes, arquitectura, costumbres, gastronomía, folclore, idiomas, etc. Este último aspecto resulta interesante, pues aunque el castellano es el idioma oficial de la nación, los idiomas (si nos referimos con el concepto “dialectos” los españoles se ofenden rápidamente) de cada región se encuentran presentes en las conversaciones cotidianas, señales viales, medios de comunicación e incluso se utilizan en las cátedras universitarias.

El referéndum que ha impulsado Cataluña para obtener su independencia de España es un claro ejemplo que el clamor de obtener una identidad propia que se emancipe de la península ibérica no es sólo una idea pintorezca. Aunque las opiniones se encuentran muy divididas y las cifras de las encuestas tienden a mostrar una tendencia a la unificación con España, las alarmas se han encendido en todas partes, pues en los últimos tiempos la tendencia a mostrar sorpresas en los comicios ha sido frecuente a nivel global.

Conocer Barcelona es una experiencia extraordinaria para los sentidos. Recorrer sus calles es como estar en un museo al aire libre. Una ciudad cosmopolita con un aire mediterráneo que atrae durante todo el año, tanto que es una de las 10 ciudades a nivel mundial que ha debido controlar el turismo debido a la saturación de visitantes en sus lugares más atractivos, lo que trae una entendible molestia de sus residentes. El perfil del catalán en general es de un marcado individualismo y poca acogida con el turista. A diferencia del gallego que es un residente acogedor y amable, el catalán por lo general es cortante y con un trato distante. Muchos de ellos expresan que son el motor de España y que mientras los andaluces cantan y bailan, ellos trabajan sin descanso. De ahí que no extrañe que sus habitantes ostenten el mayor gasto por persona de la nación, así como el mejor nivel de vida, mostrando los más altos indicadores económicos de producción de la península. Los clamores independentistas vociferan estar aburridos de “mantener” al sistema central, reflejado en Madrid y la monarquía, a quienes les atan lazos de antagonismo y escasa pertenencia.

Lo cierto es que el proceso que se encuentra viviendo Cataluña es reflejo de lo observado en varias partes del orbe. Hace años se evaluó a la globalización como el concepto más importante que nos daría la entrada al siglo XXI. Las fronteras y los muros caían para derribar las diferencias y lograr la unidad que nos haría más fuertes a nivel regional en cada punto del orbe. Más aún, internet se consolidaba para mostrarnos la instantaneidad de la información y la democratización a su acceso, para darnos a conocer lo necesario de unirnos. Pero las complejidades de la administración, la necesidad de obtener mejores réditos de sus integrantes, la incompatibilidad de las necesidades e intereses de los protagonistas, hacen que varias de las alianzas y tratados que hemos visto anunciarse durante estas décadas, hayan desaparecido o ya no presenten el brillo ni la credibilidad de las promesas anunciadas pomposamente hace algún tiempo.

Si bien muchos deslegitiman el próximo referéndum, mientras que otros llaman a la calma pues la mayoría de los catalanes desea seguir siendo español, no sería extraño que ahora o en un tiempo más, el carácter individualista de sus habitantes se imponga para tener una nación propia. Si esto será para mejor o peor, habrá que verlo.

