Cerca de 400 profesores marcharon por el centro de Punta Arenas

Poco antes del mediodía de ayer, en Avenida Bulnes frente al Santuario María Auxiliadora, los docentes que adhirieron al paro nacional convocado por la directiva nacional del Colegio de Profesores, se reunieron para iniciar una marcha por el centro de Punta Arenas.

A medida que la caravana avanzaba por calle Bories se iban sumando profesores, hasta que en la Plaza Muñoz Gamero, Carabineros calculó que unas 400 personas participaron de la actividad. Entre los presentes se encontraban docentes de las escuelas Manuel Bulnes, Patagonia, Arturo Prat, Paul Harris, Pedro Pablo Lemaitre, España, República Argentina, Portugal, Croacia, Hernando de Magallanes, Dellamira Rebeca Aguilar, Villa Las Nieves; los liceos Luis Alberto Barrera, Cardenal Raúl Silva Henríquez, María Behety e Industrial. La marcha además fue apoyada por representantes de la Anef, Ajunji y de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación.

Tras dar una vuelta por la plaza y detenerse un minuto frente a la municipalidad, los dirigentes del Magisterio, encabezados por la presidenta regional Violeta Andrade y el titular comunal, Cristián Reveco, agradecieron a sus colegas por la participación, reiterando su rechazo al proyecto de Nueva Educación Pública, impulsado por el gobierno.

“Agradecemos por sumarse a esta convocatoria y estar presentes para decir que no pueden pasar por encima de nosotros. Somos los que educamos el futuro y de ninguna manera podemos permitir que por autocracia, burocracia y a la larga, por un gobierno que no quiere escuchar realmente las necesidades que tenemos, nos pasan por encima. Tenemos que decir que basta, y decirlo fuerte y con claridad, que en cualquier lugar de Chile se escuche que somos objeto de derecho, no somos solamente las personas que tenemos que estar cuidando a niños durante el día; somos personas que educamos el futuro y también tenemos derechos”, fue el mensaje del presidente comunal del Colegio de Profesores, Cristián Reveco, quien dedicó un ceacheí a los docentes de San Fernando, “comuna que lamentablemente es el ejemplo más trágico que le puede pasar a la educación chilena”.

El acto terminó con las palabras de la presidenta regional, Violeta Andrade, además del saludo de la titular de Magallanes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, Doris Sandoval, del vicepresidente de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación de Corporaciones Municipales, Pedro Pablo Ramos y de la presidenta de la Ajunji, María Angélica Muñoz Triviño.

Violeta Andrade hizo un balance muy positivo de la asistencia que tuvo esta marcha, pues “calculamos al menos 350 personas de 510 que estimábamos, se habían ido a paro. Es una movilización a nivel nacional donde se sumaron varias cosas, entre ellas, el rechazo a la nueva educación pública, el pago de las deudas de todo el profesorado, estamos todas las comunas en la misma situación, siendo Punta Arenas una de las diez que está con un saldo negativo muy grande”. A su vez, Reveco indicó que espera mayor participación en próximas movilizaciones porque “esto es un llamado a la gran crisis a la que podríamos vernos enfrentados a fin de año, donde en reuniones con personeros del Ministerio de Educación y de la municipalidad se ha manifestado que no hay dineros nuevos hablando a nivel local”.

