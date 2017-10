Crisis mal manejada en Cataluña

Pese a que la palabra clave es la misma: independencia, nadie ha hecho un paralelo entre el desafío de la generalitat catalana al gobierno español y la gesta libertaria de hace un par de siglos de los países latinoamericanos. Una razón es, por supuesto, la geografía: Cataluña y el resto de la península ibérica conforman un todo, mientras nuestro continente y España están separados por el océano Pacífico, conectados entonces por lentos y primitivos medios de comunicación.

Pero, además, las circunstancias históricas son muy diferentes. Al comenzar el siglo XIX el mapa del mundo estaba cruzado por el impulso democrático, alimentado por la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Los años que siguieron fueron, paradojalmente, los años de la unidad de las naciones europeas. Nuestro siglo, en cambio, está marcado por la culminación de un proceso autonómico que se inició en Africa y Asia luego de la Segunda Guerra Mundial y en Europa significó el surgimiento de nuevos estados unidos por el idioma, una etnia o simplemente la historia. El caso más notable fue la disolución de la Unión Soviética, pero hay que tomar nota del final de Yugoslavia, la “revolución del terciopelo” de Checoslovaquia, la división de Chipre, las tensiones entre flamencos y valones en Bélgica y el esfuerzo separatista de Escocia.

Cada caso tiene una historia diferente. En ocasiones, a fin de concretar una aspiración democrática, se recurrió a las armas (Yugoslavia y sectores de la URSS). Cataluña, en cambio, es parte de una historia diferente, marcada desde mediados del siglo pasado por la imposición de la consigna del régimen franquista: “¡Una, grande y libre!”. La dictadura limitó drásticamente cualquier asomo regionalista, desde el País Vasco a Cataluña. Se impuso entonces el castellano como idioma único, rebautizándolo como “español”.

Sólo la muerte de Francisco Franco hizo posible que gracias a la Constitución de 1978 existan actualmente dieciséis comunidades autónomas y una comunidad foral (Navarra), además de Ceuta y Melilla. En el caso de Cataluña, sucesivos gobiernos han privilegiado su cultura, lo que implica la marginación de la enseñanza de la historia española y el idioma castellano.

En un análisis crítico, el escritor Carlos Franz señaló que “fruto de esa educación, los nuevos catalanistas radicalizados leen su complejísimo pasado de una manera simplona. En un ayer arcaico Cataluña habría sido independiente. Luego se habría convertido en presa y víctima de España. Ahora debería liberarse. Para lograrlo los independistas burlan sus propias leyes y silencian al resto de la sociedad catalana que disiente”.

La aspiración separatista no es nueva. Pero, como lo mostró el confuso referéndum reciente, no está claro si los independentistas tienen mayoría. La votación forzada por Carles Puigdemont, el presidente catalán, pese a que el Tribunal Constitucional objetó su realización, le permitió asegurar que proclamaría la independencia. La respuesta del gobierno de Mariano Rajoy que dejó que la Guardia Civil extremara la violencia contra los civiles, no facilitó el proceso.

Más tarde, sin embargo, enfrentados al rechazo de la comunidad internacional, los nacionalistas catalanes decidieron intentar la negociación a la que antes se negaron.

Relacionado