Yo soy de los que gozo con los libros que desacralizan la historia. Esos libros que tratan a los héroes como seres humanos, y no como tipos atildados, caballeros que se transforman en un dechado de virtudes o que jamás se bajan del monumento.

Por eso me gusta Joaquín Edwards Bello cuando desnuda al guerrillero Manuel Rodríguez, y lo retrata como lo que fue: un revoltoso innato, un rey para deshacer gobiernos. Lo malo es que a la hora de hacer la paz, don Manolo seguía revolviéndola y atajarlo era más difícil que hacer gárgaras boca abajo. Eso sí, su amor a la Patria jamás se ha puesto en duda.

Cuento esto luego de leer el libraco “Crónicas Vedadas”, de Mónica Echeverría (Editorial Catalonia 293 páginas). Acaso sea el libro más ameno que haya leído este año.

Doña Mónica trata a los héroes con sus virtudes y defectos. Y asoma un bellaco que no sé por qué nuestra historia oficial se niega a incluir. Me refiero a Bernardo de Monteagudo, sórdido, intrigante y codicioso. Fue algo así como el Fouché del Imperio francés, el López Rega de Perón o el Mamo Contreras del general Pinochet.

Se convirtió en el cerebro del asesinato de Manuel Rodríguez, donde O’Higgins tuvo mucho que ver, pero la empalizada histórica construida por los masones insisten en que el joven Bernardo “no tenía nada que ver”, o que sólo “iba pasando”.

Hoy en día, O’Higgins no pasaría ni el más elemental examen psiquiátrico y sería reprobado hasta de la Escuela de Sub-oficiales. Vengativo, iracundo y ambicioso, tenía más trancas que puerta de castillo medieval.

Doña Mónica deshuesa esa cofradía siniestra que fue la Logia Lautarina, que quiso “privatizar” el derecho a arrogarse la independencia de América del Sur. Si usted no pertenecía a esta pléyade de personajes curiosos, le quedaba vedada la posibilidad de influir en la guerra contra España, aunque fuese con un par de hondas, media docena de piedras, arcos y flechas.

La Logia Lautarina (nombre impuesto por O’Higgins) era algo así como la Garra Blanca de la hora actual. Es decir, o se estaba con ellos…o se estaba contra ellos.

Fue un héroe algo olvidado quien primero habló de que Manuel Rodríguez había sido asesinado por las autoridades de la época. Me refiero a José Miguel Infante. No se le pudo acallar porque el fiscal Torres Silva no existía, y don José Miguel era demasiado respetado como ciudadano ejemplar. La lápida para O’Higgins y compañía se vino poco después cuando nada menos que Camilo Henríquez, que dirigía el periódico “El Araucano” participó de la misma tesis.

Por esos días O’Higgins andaba más preocupado que pelícano con paperas, y cuando fue llamado a declarar a la justicia se declaró inocente. Pero ya en todo Santiago se sabía del resentimiento de O’Higgins hacia Manuel Rodríguez. Sólo que ahora lo hizo extensivo a toda la familia. Carlos Rodríguez, Padre de Manuel, y sus dos hijos, Carlos y Ambrosio fueron deportados a la Argentina,

Pero, como la justicia militar a veces llega (muy a lo lejos, pero llega) el prócer Bernardo O’Higgins… ¡sería dado de baja por el Ejército chileno!

No leer “Crónicas vedadas” de Mónica Echeverría, equivale a comprar este diario y no leer mi columna.

Relacionado