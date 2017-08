Cuando agosto era 21

“De pronto hay hechos misteriosos para los que no tenemos una respuesta, aunque nuestro corazón pueda intuirla”. Este fue el twett de Fernando Ubiergo referido a la coincidencia casi cósmica observada en el título de una de sus canciones más recordadas y que marcó la época de la música chilena de los setentas, respecto a la fecha en que esta semana el TC decidió aprobar la ley de aborto bajo tres causales. Si bien ninguna de éstas (inviabilidad letal del feto, peligro de vida de la mujer y violación) se relaciona con la letra la canción, esta magistral creación artística tocaba la triste historia de una escolar que busca respuestas para comprender su embarazo, encontrando escasa acogida y recurriendo a un aborto clandestino que le cuesta la vida. A diferencia de la canción de Alberto Plaza en los ochentas, en que la adolescente decide tener a su hijo a pesar de quedarse sola, Ubiergo muestra la orfandad y vulnerabilidad de una niña que termina con su vida al no encontrar apoyo en su entorno. Más allá de las melodías y las letras, estas canciones reflejan una realidad mucho más habitual de lo que creemos, que influye y determina muchas vidas.

Una larga discusión que si bien ha tenido un hito este 21 de agosto, se encuentra lejos de terminar. Pero una temática tan relevante en el aspecto valórico, tan importante para la salud pública y el bienestar de las mujeres y la familia, ha sido “manoseada” y utilizada de manera política, en un espectáculo lamentable. La vigilia de grupos antagonistas frente al TC durante los días previos a la decisión es uno de los circos más lamentables que hemos visto en el último tiempo. Si bien la legitimidad de expresarse libremente es un derecho fundamental en democracia, el criterio y la asertividad de algunos manifestantes, comenzando por el pastor Soto, dejan mucho que desear. Las agresiones e intolerancia primaron no sólo en las calles, ya que muchas declaraciones en la prensa y redes sociales no sólo mostraron escasa reflexión, abusando también de la descalificación y ataques personales.

Tratar de traición a los democratacristianos que apoyaron la ley, hablar de la “fiesta de los violadores”, acusar a una ex ministra de usar su cuerpo para “darle como caja”, o la defensa ultra feminista de mostrar los calzones como señal de hacer lo que se les place; son algunas de las expresiones que justifican el desencanto de la ciudadanía ante una clase política que se le cuestiona no sólo su falta de probidad y honradez, sino también el nivel de chabacanería y fanatismo por imponer sus ideas.

Lo ocurrido es una decisión histórica, pero va mucho más allá de la euforia o el lamento de unos u otros. Es la invitación a reconocer un fenómeno que necesita de una mujer empoderada y libre para decidir, pero reconociendo la importancia y responsabilidad que tiene el privilegio de dar vida. Más allá de los temores de ciertos sectores para que esta sea la puerta de entrada al aborto libre, estoy convencido que esta ley de aborto en tres causales va a dignificar a las mujeres, les va a ahorrar un sufrimiento no deseado y va a proteger sus vidas. Abortar no es un hobbie ni una acción superficial como han querido caricaturizar muchos, es un acto complejo de profundo cuestionamiento y culpa en muchos casos, en que injustamente la mujer se lleva toda la carga emocional y riesgo a su integridad, ante la indiferencia e indolencia de un varón que participó activamente en la concepción de una vida.

Este tema se seguirá tratando, seguirá causando división y polémica, pero ojalá dejen de primar las caricaturas y fanatismos indeseables. Más allá de lo conservador o liberal de nuestra postura, busquemos el fondo humano de colocarnos en el lugar de quienes realmente pasan por este trance, educando y previniendo, pero sobre todo respetando y acogiendo a nuestras jóvenes y mujeres.

