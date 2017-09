Día Internacional del Alzheimer

El 21 de Septiembre se celebra el DIA INTERNACIONAL DEL ALZHEIMER, por indicación de la Organización Mundial de la Salud, con el objeto de que la población tome conciencia de esta enfermedad, su importancia y difundir información al respecto, para crear solidaridad para los enfermos y sus familias.

En Chile y en Magallanes con una población adulta mayor que va en continuo crecimiento, donde se vive más es posible vislumbrar el impacto que tiene en las familias y en la sociedad esta enfermedad.

El 50 por ciento a lo menos de las demencias corresponden a esta enfermedad. Va en aumento por la sobrevida y longevidad; lo que esta transformando el creciente número de personas afectadas y los descalabros económicos y sociales que provoca en que se hable de LA EPIDEMIA DE ALZHEIMER, como el gran problema que enfrentará la salud publica en los próximos años.

En Magallanes con índices de envejecimiento por sobre la media nacional, es un problema ya evidente en la salud publica; que impacta en los sistemas familiares y en las precarias economías de los mayores.

El que no tenga un tratamiento que pueda revertir la enfermedad en la actualidad, si no que prolonga algunas etapas de su evolución; el que se diagnostique tardíamente, más por las complicaciones o problemas que acarrea hace que esta tenga un sino ominoso, del cual además se habla poco, se esconde a los enfermos y se disfraza u oculta su diagnóstico.

La enfermedad afecta a personas, pero el impacto es sobre familias. La atención y cuidado de estos enfermos demanda una estructura organizacional no sólo en salud, si no que también en todos los servicios sociales para los cuales el país y la región no están preparados.

Mientras no se tomen medidas que permitan aminorar los impactos de la enfermedad, que dispongamos de dispositivos permanentes y que aseguren fundamentalmente la continuidad de los servicios que requieren el pronóstico seguirá igual.

Hay mucho por hacer y desarrollar, pero hay un momento para partir, y ese tiempo ya llegó para Magallanes. Conversemos, hablemos, preparémonos para juntos avanzar en una sociedad que acoja y cuide de los otros. No hay otra alternativa.

Mientras no tenga una cura definitiva o un tratamiento paliativo que pueda atenuar sus impactos, las medidas de promoción en salud, autocuidado y desarrollo personal serán centrales.

El crear sistemas de atención y cuidados para los pacientes y sus familias son los medios probados que determinan cambios perceptibles en la sobrevida y calidad de vida de todos los afectados: pacientes, familias y la sociedad toda.