Dick Stark y la Orquesta Juvenil Regional

Jaime Bustamante Bórquez

Profesor de Educación Musical

Este viernes 14 de octubre la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes dirigida por el maestro Dick Stark inició su serie de tres conciertos dedicados a la región, con lo que cierran las actividades de 2017. La primera presentación se realizó en la Escuela República de Croacia.

Ante un gimnasio absolutamente lleno, los jóvenes artistas magallánicos deleitaron a los 450 estudiantes que se encontraban en la sala. El concierto didáctico se inició con la presentación de las diferentes familias de instrumentos y sus características.

El maestro Stark conversó con el auditórium compuesto por estudiantes de pre kínder a octavo básico mostrando de paso los avances de los ejecutantes magallánicos. La Orquesta Sinfónica Juvenil Regional (Osjr Magallanes) está compuesta por 40 estudiantes de diferentes colegios de Punta Arenas y Puerto Natales, quienes año a año postulan para tener un cupo en la agrupación. Por su parte la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile (Foji) le otorga una beca para continuar estudios musicales y durante el año reciben el apoyo de maestros que visitan la ciudad cuidando el avance de los jóvenes músicos.

En la ciudad esta exitosa actividad musical está a cargo de la Fundación Jorge Sharp Corona que dirige Jorge Sharp Galetovic. Ayer sábado se presentaban en Puerto Natales y el concierto de despedida se realizará este domingo 15 a las 19 horas en el Centro Cultural.

El maestro Dick Stark

Nacido en Santiago, en la actualidad reside en Futaleufú donde trabaja en la formación de niños en el área musical. Confiesa que lo más difícil ha sido buscar los medios de financiamiento para mantener la actividad. Tras largos esfuerzos encontró que la mejor forma de financiar la obra era la creación de una fundación, Fundación Resonancia lo que sumado a la contribución que hace la municipalidad, CNCA, Gobierno Regional , socios y algunos amigos permiten el funcionamiento en condiciones aceptables.

Su acercamiento a la música fue a través de un amigo en el Liceo de Puerto Montt, la flauta dulce despertó su interés por la música, luego la guitarra y finalmente su incursión en el rock. Después fue un tiempo de viajar en busca de “Encontrar su destino” periodos en Brasil y Argentina aumentaron su pasión por la música y su deseo de perfeccionarse en esta área.

Inició estudios de ingeniería civil, para desenbocar en ingeniería en sonido, sin abandonar ,sus estudios musicales. Fue en esta etapa de su vida cuando ya bien avanzada la carrera ingresó a un estudio para grabar a unos amigos “Luego de pasar todos los ramos comunes debía entrar a un estudio de grabación, que era lo que le daba sentido a la carrera. Me acuerdo que había que grabar algo y llevé a unos amigos. Fue ahí cuando me di cuenta que yo quería estar en el lado de los músicos y no grabando”. Pro Jazz fue la próxima parada “tuve la suerte de tener buenos profesores, entre ellos Emilio García. Hice la carrera muy rápido, quizás porque ya estaba maduro y con nutridos conocimientos, lo que permitió sacar el máximo provecho al periodo formativo”. Gracias a la calidad de buen alumno, se convierte en ayudante de su profesor y es este quien le lleva a la Fundación de Orquestas Foji donde continúa su perfeccionamiento.

Deja la carrera de Intérprete de Jazz y comienza estudios de Composición y dirección con Eduardo Brown de quien dice; “es un gallo muy bueno que está formando una cantidad de buenos directores. Tiene una formación muy sólida debido a sus estudios en Julliard (Conservatorio de Música de Nueva York). Muy buen profesor, al principio eran talleres y luego se transformó en un posgrado avalado por Foji y la Universidad de Chile. Fueron tres años de formación intensiva. Luego de este periodo viaja a Argentina, y Brasil a diferentes seminarios para establecerse por un año en Venezuela en la busca del necesario perfeccionamiento. El maestro Stark viene a Punta Arenas cinco veces al año. En estos viajes es acompañado por los profesores que trabajan con los estudiantes de acuerdo a cada instrumento.

Precoces músicos

Respecto a los niños magallánicos expresó: “Los niños vienen con una base que es muy importante. A mí me llama profundamente la atención, aparte de la escuela de cuerdas, que es bastante buena, no sólo del conservatorio, sino varios profesores particulares. Me llama la atención los bronces. Aquí debe haber un profesor, que yo no lo conozco, que está formando muy buenos ejecutantes de instrumentos de bronces y maderas. Pero muy buenos”.

El maestro Stark está en la actualidad a cargo de las Orquestas juveniles de Aysén y Punta Arenas. Respecto al trabajo de la orquesta local indica, “Todo es perfectible, tenemos temas pendientes, como grupo, como fundación y como país, Magallanes debe tener una orquesta profesional. El hecho que haya un conservatorio apoya mucho. El hecho de la buena preparación de bronces y maderas es un tremendo apoyo. Ahora a mí me gustaría que una orquesta juvenil funcionara con un ciclo más constante, con ensayos mensuales. Es un proyecto que tiene muchos elementos positivos”.