Domingo: ¿primarias o la final?

Desde hace meses se sabía que este domingo serían las primarias presidenciales, aunque no estén los o las que se esperaban. Hace tiempo también se sabía que coincidiría con la final de la Copa Confederaciones, aunque habríamos pecado de soberbia si hubiésemos asegurado que estaríamos en esta instancia, por más que los últimos tres años hayamos celebrado más que en los 100 años de nuestra historia futbolística. Por eso se hace inevitable la pregunta: este domingo, ¿ud. va a privilegiar votar o ver la final contra Alemania?

Aunque las dos opciones son absolutamente compatibles, existe el temor que mucha gente no destina sólo un par de horas para ver el partido, realizando verdaderos rituales culinarios ante una parrilla, congregándose en familia o amigos. Si a esto le sumamos la hora del partido, las distancias en ciudades más grandes, la falta de obligatoriedad en el sufragio y el nivel de abstención en anteriores instancias, no se proyecta una asistencia masiva a los recintos de votación.

Pero más allá de especular acerca de lo que pasará el fin de semana, resulta interesante analizar esta situación, especialmente por lo que refleja a nivel social. Creo estaremos de acuerdo que el fútbol es lejos el deporte más importante en nuestro país, con un aparataje que mueve millones y muestra una infraestructura a nivel nacional que se encuentra lejos de cualquier otra disciplina deportiva, llegando incluso a crearse un canal de televisión propio y pagado que ha resultado un suculento negocio. Si a eso le agregamos la exportación de jugadores de calidad mundial a los más exigentes mercados y ligas europeas, nos queda aún más clara su hegemonía indiscutida. Pero no podemos perder de vista que sigue siendo una entretención, un pasatiempo para los hinchas y una moda para quienes sólo miran los partidos en instancias donde la selección se mide contra grandes rivales. Es cierto que para muchas personas mirar un partido, gritar un gol o cantar la canción nacional es sinónimo del patriotismo más sublime, pero siendo fríos y objetivos, nuestro querido fútbol sigue siendo un juego.

Por otra parte, la participación democrática en política debería ser la base de nuestro funcionamiento comunitario. La elección de nuestras autoridades debería constituirse en una preocupación constante de cada uno de nosotros, pues resultarán determinantes en las condiciones sociales en que desarrollaremos nuestras vidas.

Por eso es que la crisis de confianza en que han caído nuestras instituciones es un fenómeno que nos debería llevar a estar más atentos que nunca, para contribuir a la fiscalización de quienes se supone presentan un genuino interés de servicio público. Pero la respuesta de la gente es precisamente todo lo contrario, mostrando una indiferencia provocada por el cansancio de descubrir y ratificar cada vez un mayor desencanto.

Espectáculos tan tristes como el debate del lunes, contrastado con el heroico desempeño del partido ante Portugal el miércoles, entregan una lectura que a pesar de la simpleza, nuestros políticos aún no se percatan: la gente va a priorizar el partido pues tienen la confianza en un equipo que se entregará con todo para pretender un campeonato que a pesar de su dificultad, puede pretenderse. Poca gente irá a votar, pues se percibe que las promesas de campaña son cantos de sirenas tantas veces escuchados y pocas veces cumplidos. Confiamos y nos ilusionamos plenamente con nuestra selección, mientras nuestros políticos nos desencantan cada vez más al no darnos muestras de acercamiento genuino.

Ojalá que este fin de semana la mayor preocupación no sea aperarse de la mayor cantidad de alcohol pues los expendios estarán cerrados, sino cumplir con el deber cívico para contribuir a lo verdaderamente relevante: una participación activa en nuestra vida cívica para exigir políticos a la altura de un verdadero servicio público.

