Recientemente llegó a mis manos, de parte de una amiga francesa, el libro de Leonardo Maldonado y Greg Horowitt, sobre Ecosistemas Abiertos, que son aquellos donde sus actores principales si bien quieren participar en la economía formal, su forma de hacerlo, es de una manera distinta. Se trata de cambiar la lógica con la que se mira la economía, en pocas palabras, su pasión no es crear la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo.

En este ambiente, el liderazgo estratégico del ecosistema debe ser dinámico, toda vez que siempre se está entrelazando nuevos jugadores. Incluso algunos de ellos pueden liderar el ecosistema desde afuera “impulsando estilos, modos de hacer las cosas y proyectos concretos que influyen sobre el proceso completo”.

El sentido es clave, ya que un ecosistema sólo será eficaz en la atracción de talento si tiene una narrativa que transmita que ahí va a ocurrir el futuro más promisorio. La narrativa permite articular un sentido de propósito común en torno al cual los diferentes actores “se puedan unir, sentir pertenencia y orgullo, y colaborar para cultivarlo.”

Un mundo, más abierto, más impredecible y más flexible, exige nuevos tipos de liderazgo, más reflexivos, con visión para entender un mundo que cambia rápidamente y además deben ser capaces de seguir un camino a través de él. El nuevo poder, fluye y se mueve, ya no es sólo exclusivo de la autoridad o jerarquía, ya que por el contrario, es propiedad de muchos, colabora, es arraigado en los pares y abierto.

La voluntad política no ocurre de forma espontánea, según postulan los autores, “se construye a través de múltiples gestos recurrentes que deben ser reafirmados una y otra vez por los actores empeñados en acelerar el ecosistema”. Por lo tanto, se hace necesario cultivarla para poder sostener un proceso de aceleración de largo aliento. Procesos que a menudo “trascienden el horizonte de un período de gobierno o de un plan estratégico corporativo y que incluso a primera vista, pueden parecer reñidos con la agenda cortoplacista de alguno de los stakeholders, pero que cuida en el largo plazo el bien común”.

Algo muy importante y clave, es que en la incubación de los ecosistemas, son las personas y sus pasiones, no los proyectos, lo que hay que incubar. En esto y no puede ser sólo un discurso, las personas están al centro. Asimismo cualquier esfuerzo sistemático de innovación debe incluir también un polo de atracción de artistas y líderes culturales. Así fue como Silicon Valley, fue capaz de atraer a artistas y tendencias culturales de vanguardia antes de convertirse en el polo de innovación tecnológica que es hoy. El arte, tiene la capacidad de poder “vislumbrar el futuro que vive de manera escondida en los márgenes del presente y hacerlo visible para el resto de la sociedad”. Los artistas muchas veces son los que primero exhiben en sus obras los cambios tecnológicos del futuro.

Sin duda, como lo enuncia el libro, los ecosistemas necesitan incubadoras, aceleradoras, inversionistas ángeles y capital de riesgo, pero como ya se hizo mención, la tarea clave es encontrar y fomentar la pasión. Puede ser difícil de medir, pero ésta es fácil de reconocer cuando brota natural en las personas. Y es lo que hace que las cosas sucedan.

Relacionado