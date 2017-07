El país de las alegrías efímeras

Al inicio de estas líneas quiero dejar bien claro que siempre me gusta ver un buen partido de fútbol, que disfruto con las habilidades personales de los jugadores y las estrategias colectivas de un equipo. También dejo en claro que el domingo pasado estuve viendo el partido de Chile y Alemania, y esperaba el triunfo de “La Roja”.

Hechas estas aclaraciones, paso a decir que me dejó preocupado el nivel de futbolización que alcanzó la vida de nuestra sociedad en esos días y en las semanas anteriores. Parecía que todas las alegrías y las esperanzas de nuestro país dependían de los resultados futbolísticos; era un progresivo avivamiento de entusiasmos colectivos en camino a la final del campeonato. El resultado de la final con Alemania fue peor que un balde de agua fría en un día de nieve; todas las esperanzas se congelaron y las alegrías se ahogaron en un silencio de muerte.

En esta semana posterior al aciago domingo de la final, se evaporaron todas las alegrías del camino hacia la final; fue casi como un acuerdo social de guardar silencio sobre el tema para no acrecentar el humillante dolor, y -lo que resulta preocupante en vista a nuestro futuro- es que tanta alegría burbujeante, tanta esperanza y anhelo de celebración colectiva quedó en nada; quedó reducido a un mal recuerdo que es mejor olvidar.

Me preocupa que una alegría y esperanza tan grande, con tanta capacidad de movilización de las esperanzas colectivas sea tan efímera, tan frágil y transitoria como flor de un día, como hierba del campo que hoy es y mañana no es. ¿Acaso no tenemos nada más perdurable que despierte alegrías y esperanzas en la vida de nuestro país y de sus ciudadanos?

Quizás alguien dirá que los resultados de las elecciones primarias fueron causa de alegría para algunos; quizás alguien dirá que el número de votantes en las primarias es una buena noticia porque hay interés por la política, pero… eso es para los pocos ciudadanos que les interesa lo que sucede con los políticos…

Tampoco estas líneas son un lamento desesperanzado, sino una llamada de atención e invitación a reflexionar acerca de lo que nos está pasando como sociedad. Nos estamos volviendo un país de esperanzas efímeras y de alegrías volátiles, y eso es muy peligroso para el alma de un pueblo. Cuando no hay esperanzas y alegrías más consistentes, se abre la puerta a la tristeza colectiva, al desencanto, a las frustraciones que se acumulan, a la búsqueda de soluciones individualistas en un “sálvese quien pueda” desesperado.

Me gustaría vivir en un país donde nos alegrásemos de vivir juntos, donde saltásemos felices porque a los adultos mayores les arreglaron las miserables pensiones que reciben, donde la palabra tuviese valor y pudiésemos confiar en la palabra empeñada, donde nos alegrásemos con la alegría de los niños (también con los niños del Sename), donde nos alegrásemos más de compartir que de acumular, de colaborar en vez de competir, donde nos alegrásemos de que los frágiles sean llevados por los fuertes, y que los fuertes sepan sentirse frágiles para que así no abusen de los demás. En fin…

Probablemente muchos de ustedes están pensando que soy un ingenuo y que aspiro a vivir en un mundo fantasioso. Por el momento no los rebatiré, quizás en otra ocasión porque se me acaba el espacio de esta columna. Por ahora sólo diré que no dejo de creer en eso que el Señor Jesús llamaba “el Reino de Dios”, es decir que Dios está aquí llamando a vivir algo más que alegrías efímeras.

