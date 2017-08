El turismo la lleva

En menos de un año, el país ha sido testigo cómo el turismo nacional ha alcanzado ribetes insospechados. Terminando 2016, Chile fue elegido como el mejor destino de turismo de aventura en los World Travel Awards, recibiendo este galardón en diciembre de 2016, premio que busca reconocer la excelencia en la industria del turismo. Sin duda, un merecido reconocimiento al desarrollo sostenido que ha venido sosteniendo la industria turística nacional, un sector que, sin lugar a dudas, será cada vez más estratégico para la economía del país y de regiones como Magallanes.

Algunos meses después vendría otra tremenda y positiva noticia, también de impacto mundial, que sorprendió al mundo del turismo nacional en este período. El diario inglés The Telegraph eligió a Chile como el destino número uno del mundo para visitar el año 2017. Según rezaba la noticia, el país destronó en el primer lugar a otros 19 destinos top de la lista hecha por el medio británico. El medio destacó su biodiversidad, topografía y paisajes, que lo convierten en destino emergente.

Posteriormente, se recibió la noticia de que el medio inglés The Guardian, en un destacado reportaje, al escoger los diez destinos más asombrosos o increíbles de Chile seleccionó nada menos que 4 de ellos en La Araucanía o relacionados con ésta. El lago Budi, en su zona costera mapuche, el taquillero balneario Pucón, a orillas del lago Villarrica, el Parque Nacional Conguillío y la zona de Los Lagos desde Temuco al sur. En esto no hay dos opiniones, si hay una región de Chile que se destaca por su potencial para el turismo, lo es sin duda, el sur y en este territorio está sobresaliendo cada vez más La Araucanía. Esto, no sólo por sus impresionantes paisajes de naturaleza, sino también por su identidad tan multicultural, donde se destaca el mundo mapuche y la presencia de colonos europeos, como, por ejemplo, el villorio italiano de Capitán Pastene. En la selección de estos diez “landscapes” escogidos por el medio británico, a propósito se dejó fuera “Atacama y la región icónica de la Patagonia”, incluidos destinos como, por ejemplo, el Parque Nacional Torres del Paine y Puerto Natales, que sin lugar a dudas son los lugares que más extranjeros atraen a venir a visitar Chile.

El turista que visita Chile y, en general, el visitante extranjero que gusta de lo que puede ofrecer el turismo nacional, si se analiza lo expresado en los párrafos precedentes, se inclina preferentemente y, su tendencia creciente así lo demuestra, hacia el turismo de aventura. Por lo tanto, es este tipo de destinos los que hay que potenciar y desarrollar con calidad para atraer a turistas que vienen por más tiempo y gastan más dólares.

A lo largo de todo el país, estamos llenos de volcanes y cordilleras, en ellos los aventureros gustan de hacer trekking en torno a estos macizos e incluso algunos a escalarlos. Lo cual ocurre siempre y cuando existan en el territorio el transporte cómodo y seguro de acercamiento, así como las comodidades de alojamiento y gastronomía en villorios y poblados turísticos o lodge cercanos. Tal como se ha ido desarrollando pioneramente en Magallanes en lugares como las Torres del Paine, Puerto Natales e incipientemente en Puerto Williams. Todo lo anterior indica que, el Turismo la lleva y cada vez más.

