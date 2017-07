Elogio de la mansedumbre

Le mostré a un amigo las líneas que vienen a continuación, y su comentario fue “está bueno, pero eso no le interesa a nadie”. A pesar de esa apreciación, creo que hay un grupo importante de personas a quienes puede interesar y ojalá usted, estimado lector, se cuente entre ellas.

Es tan brutal la violencia de la sociedad que estamos viviendo y es tan poca la reacción frente a ella que -pareciera- nos vamos acostumbrando a vivir en una sociedad violenta, llena de agresividades de todo tipo y calibre, llena de temores y en medio de una creciente desconfianza de unos hacia otros.

Las expresiones de la agresividad personal y social nos circundan por todos lados, en la vida familiar, en los diversos ambientes laborales, en los debates políticos y sociales, en los barrios llenos de vecinos atemorizados, y todo potenciado por la delincuencia que actúa fuera de cualquier control. Pareciera que el viejo adagio latino “homo hominis lupus” (“el hombre es un lobo para el hombre”) se verifica de modo brutal entre nosotros.

A nadie le gusta vivir así, rodeado de violencia y estando siempre a la defensiva. A nadie le gusta vivir así, salvo a quienes tienen conductas patológicas o a quienes han hecho de la violencia un arma ideológica, o a los delincuentes -de cualquier tipo y pelaje- que atemorizan a sus posibles víctimas. Hay personas que ya se cansaron de todo esto y decidieron encerrarse en su pequeño mundito de seguridades, pero sin darse cuenta que esas seguridades también serán desbordadas -muy pronto, antes de lo que imaginan- por la violencia que invade la sociedad. Entonces, ¿hacia dónde volver la mirada?, ¿dónde encontrar los impulsos y la fuerza que nos conduzcan a la anhelada convivencia pacífica en nuestra sociedad?

La única fuerza que se opone a la violencia invasora es la mansedumbre. Sí, tal cual…, sólo la mansedumbre se opone a la violencia, a no ser que usted quiera responder con algún otro tipo de violencia, o con más violencia… La mansedumbre no es una conducta espontánea en las personas, es una virtud que se educa y se desarrolla en la convivencia. La mansedumbre brota de las convicciones más hondas de la persona que quiere vivir en paz y ser constructor de paz en su entorno.

La mansedumbre nada tiene que ver con una incapacidad de actuar, con la cobardía o la timidez, nada tiene que ver con una tolerancia hecha de falsos respetos o con una indiferencia sin pasión por la verdad, sino que la mansedumbre es la fortaleza obrando con suavidad, y esa actitud se forma y se educa desde las convicciones de quienes trabajan por construir una sociedad justa y, por lo mismo, pacífica.

La mansedumbre es una confianza paciente en la capacidad de bien que tienen todos los seres humanos, y por eso acoge a cada persona en su dignidad, sin imponer nada a nadie. La mansedumbre es confianza -sin ingenuidad- en la libertad de las personas, por eso sabe esperar la respuesta de los demás. La mansedumbre es fruto de un trabajo paciente de autoformación, y por eso busca formar en otros el deseo del educarse para la paz. La mansedumbre es la solidaridad que abre su corazón compasivo ante los que están cansados y agobiados, y por eso toma la iniciativa ante las situaciones de miseria y de dolor. Probablemente, no faltará quien diga que la mansedumbre es propia de tontos e ingenuos; pero se trata de ser mansos y no “mensos”, y la verdad es que los mansos son las únicas personas felices, si no cree a esto que digo mire a su alrededor y vea a la gente que es feliz.

La mansedumbre es, en definitiva, lo que las personas podemos aprender mirando y siguiendo al mejor y más cercano modelo, al Señor Jesús que dice “aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón”. La verdad, estimados lectores, es que en este aprendizaje nos estamos jugando la vida y el futuro de todos.

