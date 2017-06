Empresa individual de responsabilidad limitada: EIRL (II Parte)

Nuestro ordenamiento jurídico señala que una EIRL responde exclusivamente por las obligaciones contraídas dentro de su giro, con todos sus bienes. El titular de la empresa responderá con su patrimonio sólo del pago efectivo del aporte que se hubiere comprometido a realizar en conformidad al acto constitutivo y sus modificaciones.

En cuanto a la administración corresponderá al titular de la empresa, quien la representa judicial y extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social, con todas las facultades de administración y disposición. El titular, o su mandatario debidamente facultado, podrá designar un gerente general, que tendrá todas las facultades del administrador excepto las que excluya expresamente, mediante escritura pública que se inscribirá en el registro de comercio del domicilio de la empresa y se anotará al margen de la inscripción estatutaria. Ello no obsta a la facultad del titular de conferir mandatos generales o especiales para actuar a nombre de la empresa, por escritura pública que se inscribirá y anotará de la misma forma señalada.

Los actos y contratos que el titular de la empresa individual celebre con su patrimonio no comprometido en la empresa, por una parte, y con el patrimonio de la empresa, por la otra, sólo tendrán valor si constan por escrito y desde que se protocolicen ante notario público. Estos actos y contratos se anotarán al margen de la inscripción estatutaria dentro del plazo de sesenta días contados desde su otorgamiento.

Cabe hacer presente que el titular de la empresa responderá ilimitadamente con sus bienes, en los siguientes casos: a) Por los actos y contratos efectuados fuera del objeto de la empresa, para pagar las obligaciones que emanen de esos actos y contratos; b) Por los actos y contratos que se ejecutaren sin el nombre o representación de la empresa, para cumplir las obligaciones que emanen de tales actos y contratos; c) Si la empresa celebrare actos y contratos simulados, ocultare sus bienes o reconociere deudas supuestas, aunque de ello no se siga perjuicio inmediato; d) Si el titular percibiere rentas de la empresa que no guarden relación con la importancia de su giro, o efectuare retiros que no correspondieren a utilidades líquidas y realizables que pueda percibir, e) Si el titular, los administradores o representantes legales hubieren sido condenados por los delitos concursales, esto es, haber ejecutado actos o contratos dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación referidos a la Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, con el objeto de disminuir su activo o aumentar su pasivo sin otra justificación económica o jurídica que la de perjudicar a sus acreedores.

La empresa individual de responsabilidad limitada terminará: a) por voluntad del empresario; b) Por la llegada del plazo previsto en el acto constitutivo; c) Por el aporte del capital de la empresa individual a una sociedad, en este caso, la sociedad responderá de todas las obligaciones contraídas por la empresa, a menos que el titular de ésta declare asumirlas con su propio patrimonio; d) Por dictarse la resolución de liquidación, en este caso, el adjudicatario único de la empresa podrá continuar con ella, en cuanto titular, para lo cual así deberá declararlo con sujeción a las formalidades establecidas en la ley; e) Por la muerte del titular. Los herederos podrán designar un gerente común para la continuación del giro de la empresa hasta por el plazo de un año, al cabo del cual terminará la responsabilidad limitada, en este caso, vencido el plazo, cualquier heredero podrá solicitar el término. Cualquiera que sea la causa de la terminación, ésta deberá declararse por escritura pública, inscribirse y publicarse conforme a la ley.

Cabe hacer presente que se aplicarán a la empresa individual de responsabilidad limitada, las disposiciones legales y tributarias, aplicables a las sociedades comerciales de responsabilidad limitada.

Finalmente cabe señalar que la EIRL, también podrá ser constituida, modificada, transformada, fusionada, dividida, terminada o disuelta cumpliendo solamente con las solemnidades establecidas para estos efectos en la ley Nº20.659, referida a la creación de “Tu Empresa en un Día” del Portal del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo . Sin perjuicio de lo anterior, en todo lo que no sea contrario o no se encuentre previsto por esta ley, les serán aplicables las disposiciones legales y reglamentarias que las establecen y regulan, según su naturaleza jurídica. Lo establecido en esta ley rige para estas empresas que voluntariamente se constituyan o acojan a ésta, de manera que todos los actos jurídicos indicados precedentemente deberán celebrarse o ejecutarse conforme a sus disposiciones, de lo contrario, deberán celebrar o ejecutar dichos actos de acuerdo a las normas que las establecen y regulan, y no les serán aplicables las disposiciones de esta ley especial.

