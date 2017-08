Etica, crecimiento económico y política

Cada período electoral está marcado por énfasis en los discursos que dicen relación con aquello que supuestamente interesa a los ciudadanos, a los electores; hubo un tiempo que era genéricamente la gente y para los que no entendieron se refería a que la gente, el pueblo, retomara la posibilidad de ejercer la democracia eligiendo a sus representantes democráticamente; después vinieron los nuevos tiempos con una clara mirada hacia el futuro; posteriormente fue el concepto de igualdad en el sentido de superar las diferencias entre los que menos y los que más tienen material y socialmente…así sucesivamente.

Pareciera que hoy la discusión o el sentido de las cosas ya no es en un solo sentido pues para un sector de la política es la ética y para otro el crecimiento económico y ello presenta problemas en uno y otro caso, veamos.

La ética es un concepto complejo y de muchas concepciones por parte de las personas. Etimológicamente viene de costumbre, definiéndose como la doctrina de las costumbres; posteriormente Aristóteles, a propósito de las virtudes éticas, se refiere al sentido adjetivo de constatar y saber si una acción, una cualidad, una virtud o un modo de ser son o no éticos, entendiendo que las virtudes éticas son aquellas que se desenvuelven en la práctica y que van encaminadas a la consecución de un fin, encontrándose dentro de éstas, las virtudes que sirven para la realización del orden de la vida del Estado (justicia, amistad, valor y otras similares) y que tienen su fuente en el hábito, también existen las virtudes dianoéticas que se refieren a las virtudes fundamentales que constituyen los principios de la ética, entre otros, la inteligencia, la razón y la sabiduría. En la actualidad la ética se identifica con condiciones u objetos morales que tienen más que ver con las decisiones íntimas de cada sujeto en cuanto al concepto de bien y mal. El problema, a mi juicio, es que la ética hoy responde al concepto que cada persona pueda otorgarle y va a diferir si tu pensamiento es laico, católico, creyente, agnóstico o científico, entre otros, y es por ello que se requiere el ejercicio de la democracia para que valide dicho concepto con su ejercicio, con su voto.

El crecimiento económico, en tanto, es óptimo en nuestro sistema de libre mercado tan especial, tan chileno que privilegia el capitalismo por sobre cualquier otro valor y permite, como tantas veces lo han planteado sus defensores, que el resto de la ciudadanía se favorezca con aquello que se produce en exceso o chorreo. El problema es que el beneficio puede no llegar nunca y, por otra parte, no está resuelto que es lo que se genera para el pueblo consecuencia del crecimiento económico.

Como se puede apreciar ambos conceptos son más que complejos y por ello el sistema democrático entrega herramientas, específicamente el voto, un hombre-mujer un voto, para que definamos qué ética o que mercado queremos. Es cierto que el voto no da la solución, pero permite indicar a los representantes cuál es la mirada de la mayoría que en el juego de la democracia debe respetarse y es por ello que renunciar al voto significa exponer a la sociedad a entregar su gobierno a quienes son minoría, pues nunca tendremos lo que específicamente requerimos, atendida la complejidad de las necesidades, pero siempre podremos expresar en qué lado de la cancha estamos.

