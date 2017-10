Frases poco célebres

Según el diccionario la frase es un conjunto de palabras con un sentido determinado. Claro, pero hay frases comunes, otras originales, frases brillantes y frases célebres. Por ejemplo, la frase “¡Aquí se fregaron!”, dicha por Carlos Condell luego de hacer encallar al buque insignia peruano “Independencia” durante la Guerra del Pacífico, carece del glamour suficiente como para pasar a la historia. Pero fue real.

Otra frase célebre es la que dice “Y sin embargo se mueve”, que habría pronunciado Galileo para demostrarse a sí mismo que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol y no al revés. Otros dicen que esta frase la habría dicho Galileo cuando descubrió que su esposa era frígida.

Partiendo de la base que la historia es exactamente lo que se escribió, aunque acerca de hechos que no se sabe si realmente ocurrieron, he preparado para mis cultos, fieles, pacientes y sufridos lectores un epítome de esas otras frases… Me refiero a aquellas que por desatinadas, escasamente académicas, poco doctas y descriteriadas, no forman parte del Parnaso de ninguna historia. Son las parientes pobres de los sucesos. Pertenecen al lumpen histórico. Al rasquerío nacional, pero son frases dichas en un momento con pleno sentido de realidad. ¿Estamos? Vamos viendo:

– Consulta siempre la opinión de tu enemigo porque es el primero que ve tus defectos.

(Alejandro Guillier)

– La experiencia es el nombre que le damos a nuestros errores.

(Carolina Goic)

– Jugamos como nunca y perdimos como siempre.

(DT del Club de Deportes Melipilla)

– El mejor consejo siempre lo da la experiencia. Lamentablemente, llega demasiado tarde.

(Michelle Bachelet)

– Las mujeres son como el dinero. Hay que mantenerlas ocupadas para que no pierdan el interés.

(Andrónico Luksic)

– Leer a Homero es una Odisea.

(Un profesor de historia)

– Cuando los políticos se pelean entre ellos, son los ciudadanos los que sufren.

(Yo)

– El matrimonio es una noble y gran institución. Pero, ¿quién quiere vivir en una institución?

(Mi primo Guillermo)

– Casarse es como ir a un restaurante con amigos. Pides lo que deseas y cuando ves lo que el otro tiene, te gustaría haber pedido eso.

(André Jouffé)

– La enfermedad es la salud de los microbios.

(El doctor Luis Suárez)

– Llamamos hombre de carácter, a una persona que generalmente tiene mal carácter

(Camilo Escalona)

– Si pierdes el tiempo, no te esfuerces por recuperarlo. Es una pérdida de tiempo.

(Un meteorólogo)

– Antes de casarme tenía seis teorías acerca del modo de educar a los niños. Ahora tengo seis niños y ninguna teoría.

(Pepe León De la Fuente)

– Si escribes un Libro acerca de la masturbación, será criticado como Manual.

(Erick Pohlhammer)

– Es absurdo hacer triquiñuelas y arreglines fuera de la ley, habiendo tanto espacio para hacerlas dentro.

(El abogado jefe de Ponce Lerou)