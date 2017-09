Contaba ese genio llamado Vicente Huidobro que a los pueblos se les conoce mejor exaltando sus defectos y relegando a segundo lugar sus virtudes.

Exagerado, aunque con trazas de verdad.

Del pueblo judío se hacen bromas respecto a su divinización del dinero. Me contaba mi tío que en cierta ocasión dos judíos apostaron 3 mil dólares para ver quien duraba más tiempo en el fondo de una piscina repletísima de agua.

¿Resultado?

Las viudas se repartieron la apuesta.

¿Entre sus virtudes? Hay muchas, aunque la que a mí me resalta es la relacionada con el kibutz, una institución ejemplar, que cumplió un papel relevante en la reconstrucción e Independencia de Israel. El kibutz ha sido la única institución colectivista -pero totalmente voluntaria- que tuvo éxito en nuestro tiempo. He ahí la gran diferencia con el koljós, la granja colectiva que Stalin impuso en la Unión Soviética a partir de 1927 con el costo de asesinar a millones de campesinos.

Siempre quise entender al pueblo judío, en donde proliferan sofismas, mitos y semi verdades. Es un pueblo sufrido y con delirio de persecución. Sus razones tienen.

Hasta que llegó a mis manos el libro “Historia judía, religión judía”, de Israel Shahak, 168 páginas y que en Chile distribuye Editorial OCEANO.

El libro nos aclara que la primera dificultad que surge al escribir acerca del tema es que el término “judío” se ha empleado durante los últimos 150 años con dos significados muy distintos. Por aquel entonces (1780) el significado del término “judío” coincidía con lo que los propios judíos consideraba que era su identidad. Si hay algo que veneran los judíos (aparte del dinero) es su identidad, cuyo eje es su religiosidad. Las normas de la religión imbrican y envuelven todo en el pueblo judío. Por eso -recalca el autor- hubo un momento en la historia en que un judío no podía siquiera tomarse un vaso de agua en el hogar de un no-judío (¡SIC!).

Del humor judío puedo decir que es un poco fatalista. Vaya este botoncillo de muestra:

Un árabe vecino de Salomón, un judío acaudalado tocó a su puerta y le dijo:

– Salomón, tengo una urgencia. ¿Me puedes prestar mil dólares.

A lo que el aludido respondió:

– Con mucho interés.

Y acá va el último, porque se me acaba el espacio.

Un judío se casa con una negra y tienen un hijo. Cierto día vuelve el niño del colegio muy pensativo.

– Pero, hijo, ¿qué te pasa que vienes con esa cara tan larga?

– Estoy confundido, mamá. Dime la verdad…¿yo he sido discriminado durante doscientos años o durante dos mil?

El libro lo recomiendo pues desnuda verdades ocultas del pueblo judío y -de paso- me hace pensar que el encono árabe/ judío pronto llegará a su fin.

De hecho, el libro me lo hizo llegar mi amiga Mariana Hales, de origen árabe.

¿Qué tal?

Relacionado