Ideas acerca de la República

He aprovechado este espacio para referirme al concepto de República y he anotado algunas características propias de este estado de gobierno y la necesidad de sostenerlo, proyectarlo y mejorarlo en el tiempo.

En esta ocasión y a propósito de una columna del colega Carlos Peña publicada en el diario El Mercurio el día de ayer en relación con la visita efectuada por algunos candidatos a la Corte Suprema y el categórico juicio del abogado-columnista que ello no es parte de la República al no tratarse de una actividad que norme o regule la actuación de un poder del Estado en esta materia en particular, juicio que comparto en lo formal, pero no en lo sustantivo, por las razones que paso a exponer.

La República y el ejercicio de las tareas propias que este sistema de gobierno significa para los gobernantes y gobernados, es mucho más que una norma constitucional, legal o reglamentaria y su aplicación en los hechos, es parte de la vida democrática. En muchos casos existen acciones que no tienen una mayor trascendencia respecto del ejercicio o las consecuencias del poder como por ejemplo cuando un candidato a la presidencia derrotado se comunica con el vencedor para felicitarlo y desearle un buen gobierno, pero sí tiene un alto significado desde la perspectiva ética pues enaltece el accionar político y le genera una valoración humana a las acciones ejecutadas en su espacio propio; pero, existen otros casos en que los actos de mejores intenciones, que pretenden tener un efecto bondadoso, en realidad están comprometiendo otros valores propios de la democracia, como precisamente un encuentro entre un poder del Estado y eventuales futuros gobernantes en los cuales se generen peticiones o acuerdos sujetos a discusión en cuanto a su pertinencia u objetivos, pues el acto en sí mismo podría ser una costumbre Republicana pero, hoy por hoy, se presta para generar suspicacias y sospechas.

Así las cosas, me parece que lo mejor es regular ciertas situaciones que podrían ser beneficiosas a la República, a la cosa pública, pero que hoy no se encuentran reguladas y generan discusión, e incluso cuestiones de ilegalidad. Me refiero a algunas cuestiones que es bueno definir, pues con el paso del tiempo se han desdibujado o, por otra parte, por ser innovadoras, su falta de regulación podría conducir a resultados o consecuencias no queridas, pero posibles.

A propósito del uso de la oficina parlamentaria de nuestro diputado Gabriel Boric, me parece que efectivamente la oficina parlamentaria tiene un destino determinado que ha sido excedido en cuanto a la disposición del mismo, pero también me parece que si un parlamentario quiere dar a la oficina parlamentaria un uso que se extiende a otras tareas puede hacerlo en la medida que dicho uso se regule, pues el dejarlo al simple arbitrio de una persona y sin mayor regulación puede generar conflictos, sea por las actividades que se realicen, sea por las personas que ocupen, pues sin atentar contra el principio de pluralidad y tolerancia, no es posible consentir cualquier acción bajo este alero de un poder del Estado.

Por otra parte, parece sano que, de una vez por todas, y a propósito de la forma de gobierno se regule la actividad parlamentaria de manera más rigurosa y no sujeta a los propios organismos internos de control y administración interno. En efecto, me parece que los miembros de este Poder del Estado deben tener una dieta que corresponda a su investidura y a la importancia de sus cargos, pero el cumplimiento de la asistencia a sesiones y el control del uso de sus asignaciones para el cumplimiento de su labor parlamentaria debe ser mucho más riguroso y estar sujeto a sanciones en caso de incumplimientos, pues de otra manera el poder va perdiendo legitimidad.

Invito a cada lector a pensar un par de ideas que contribuyan a fortalecer nuestra República y no sólo a debilitarla o destruirla.

Relacionado