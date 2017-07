Mi abuelo abogado solía de-

cir que en Chi

le la justicia es gratuita.

Lo que cuesta son los medios para llegar a ella.

También solía decir que no entendía esa manía de ciertos abogados de urdir maniobras fuera de la ley… habiendo tanto lugar para hacerlas dentro de ella.

Chile es un país de leguleyos. Hasta el más piñufla de los trámites debe hacerse ante Notario, en triplicado y donde por cada timbre le cobran como si el dinero fuese a pasar de moda.

Traigo esto a colación tras leer “¿Juicio a la justicia? La Justicia en juicio”, del abogado Cornelio Villarroel (Ediciones Jaime Ferrer, 405 páginas)

Primera vez que no me aburro leyendo un libro que habla de la justicia en Chile. Acaso, porque no es un panegírico, sino un análisis riguroso de una justicia que no sólo es ciega, sino coja, anoréxica y más pasada de moda que el mismísimo Código Civil.

Y lo peor es que tendemos a lidiar con esa manía nacional de enfrentar cada problema con nuevas leyes.

Ya vamos en más de veinte mil leyes y no somos capaces siquiera de cumplir los Diez Mandamientos.

Don Cornelio en este libro analiza, repasa, desnuda y critica con argumentos sólidos.

Por cierto que aborda el tema de la delincuencia, y nos hace ver que la acción de las policías es insuficiente, pues se ven claramente desbordadas en su eficacia por ausencia de mecanismos legales que no están a su alcance.

Para ello propone modificar el Código Procesal Penal, donde el delincuente es tratado con guante blanco y la víctima como si fuera el malhechor.

El autor acusa que aplicando el artículo 450 de nuestro esclerótico Código Penal se podría llegar al extremo de condenar hasta a veinte años en “el chucho” a un perico que, saltando una reja para sustraer especies en una casa vacía fuera sorprendido y preso en el momento en que saltara de nuevo (ahora de vuelta) por no haber podido vencer los mecanismos físicos de protección de la propiedad.

¡Y conste que no es chiste!

Villarroel advierte que a su juicio no corresponde a la Corte Suprema otorgar el título de abogado, sino la Universidad respectiva.

Y sigue hundiendo el bisturí en esta Justicia que ya hace rato pasó a la UTI.

Y apostrofa y reconoce que es salutífero que el Código Orgánico de Tribunales contemple la defensa de los litigantes pobres. No obstante, señala don Cornelio que “la realidad es manifiesta en cuanto a que el régimen de defensa de los imputados o acusados es superior al de las víctimas”.

Un libro que fisgonea con fina sintonía las argucias, falencias y resquicios de la ley chilena, donde los delitos de cuello y corbata no van en consonancia con los cometidos por gente de “medio pelo”.

Como para darle otra vez la razón a mi tío cuando decía que la justicia es igual para todos. Es la influencia la que marca la diferencia.

“¿Juicio a la Justicia?” es un libro escrito por un abogado de fuste.

Y en este ensayo retrata la ley criolla con fineza, de modo ecuánime, sin excesos, en lenguaje directo y sin abusar.

¡Todo lo que le falta a la justicia chilena!

