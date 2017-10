Que la clase política chilena está depreciada, es un hecho consumado.

Es cosa de ver lo que le pasó a Rodrigo Valdés, el ex ministro de Hacienda.

Terminó como televisor coreano.

En menos de un año perdió la imagen.

Por eso recomiendo el libro “La Dieta de los Honorables”, de la periodista Nancy Guzmán (Editorial Planeta, 168 páginas)

Allí ella ausculta, examina y desnuda las sinecuras de los honorables. Y los agrupa por sectores, partidos políticos y en áreas tan diversas como los rebeldes, las pirulas, los achorados, los fantoches y los que nunca hablan, ni aportan nada, pero cobran dieta.

Entre los care’palo, Nancy Guzmán pone como ejemplo al diputado Felipe Letelier. Cuando sube al auto se convierte en un peligro público. Sobre todo cuando se dirige de Santiago a Valparaíso. Tanto así, que el juez de Policía Local de Casablanca le canceló de por vida la licencia de conducir en enero de este año, al sorprenderlo conduciendo su bólido a 166 kmp…!y sin portar licencia de conducir! ¿La razón? Su licencia estaba retenida en el Juzgado de Policía Local de Curacaví, después de ser sorprendido un mes antes conduciendo a 147 kph.

Como si fuera poco, anteriormente lo habían pillado manejando más curado que gusano de parrón, en la ciudad de Parral.

Entre las féminas “pasadas pa’la punta” destaca la diputada del PS Jenny Alvarez Vera. Tiene el récord de prácticas mañosas en el Congreso. Encabeza la lista de parlamentarios que pidieron préstamos irregulares a la Cámara (“La Cutufa” de los Honorables). En su caso fueron 18 millones de pesos sin intereses ni reajuste y a dos años plazo. Siendo socialista, fue acusada por prácticas antisindicales por la Asociación de Funcionarios de la Cámara.

Entre los fantoches, que Nancy Guzmán prefiere llamar los “figuretti”, destaca el DC Gabriel Silber, que con tal de salir en la TV opina desde las geometrías no euclidianas hasta del inciso cuarto del artículo 7° que modifica el Código General de la Rayuela.

Es hijo de la ex alcaldesa DC de Quilicura Carmen Romo, la misma que contrataba a su esposo, hija y nieta, y que entregó a precio de huevo los terrenos más caros de la comuna, a la amiga entrañable y admiradora de Augusto Pinochet. Me refiero a la reina de las parrilladas y de las discotecas: Gladys González, más conocida como “La Cuca”.

En el libro de Nancy Guzmán hay lugar para los invisibles. Esos diputados que nadie conoce y su aporte pasa tan inadvertido como una meadita en el mar…y sólo sacan la palabra para cobrar la dieta.

Es el caso Javier Hernández, que, dicen que representa a Osorno, pero parece mudo. Lleva 16 años en la Cámara y aún nadie le conoce la voz…menos lo que piensa.

Otro que pasa inadvertido es David Sandoval. Parece lechuza, porque no dice nada pero se fija mucho. Me cuentan que representa a Aysén. Tal vez los fríos de allá lo han dejado más callado que boletero de peaje. Y me dicen que ahora se pega el salto al Senado. ¡Allá los que lo elijan!

“La Dieta de los Honorables”, es un libro para leer y recomendar, pues se refiere a los trapitos sucios de la Cámara de Diputados.