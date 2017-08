La ignorancia del cambio climático

Gran expectación hemos tenido las últimas semanas con respecto a las manifestaciones climáticas tanto en nuestro país como en lo que está ocurriendo en otras partes del orbe, noticias entrecruzadas sobre todo al enterarnos de la preocupación de nuestro país por absorber el Cambio Climático como un tema que hay que abordar desde las diferentes áreas y actividades humanas, pero aún así persisten sectores y personas muy rigurosas en asumir que lo del calentamiento global que es una parte de este Cambio Climático, sea una realidad y que habría que tomarle la atención que se merece. Han sido impactantes las imágenes de los temporales sobre todo los de Chiloé que con vientos muy similares a los nuestros, lluvias y nieve en algunos casos hacen ver que algo está pasando en la atmósfera y las evidencias ya las estamos viviendo.

El caso del huracán que arrasó con Texas en el país del norte y viendo imágenes de lugares totalmente inundados casi con matices apocalípticos, al percibir lo poderoso y la magnitud que fue acrecentándose a medida que se aproximaba a los centros urbanos, como si específicamente el golpe fuera dirigido exclusivamente para los habitantes. Los cambios de temperatura global a lo largo de la historia geológica han estado desencadenados principalmente por los gases de efecto invernadero. Sobre todo por el dióxido de carbono y el metano, si bien normalmente los máximos cíclicos de radiación solar y, en algunos momentos, el vulcanismo intensivo y los impactos de grandes meteoritos también influyeron en el clima.

Ahora bien, en el corto evento actual no hay evidencias de que estas causas geológicas y extraterrestres hayan generado el calentamiento global que nos toca experimentar como especie humana. Ultimamente los gases de efecto invernadero (principalmente dióxido de carbono CO2, metano CH4, óxido de nitrógeno N2O, clorofluorocarburos CFC y hexafluoruro de azufre SF6), se han ido acumulando en la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono, produciendo un aumento global de temperatura y consecuentemente muchos efectos negativos para nuestras ciudades y comunidades globales.

Las consecuencias de los gases de efecto invernadero se conocen desde 1894, cuando el geólogo sueco Arvid F. Högbom proponía que el aumento de la temperatura global estaba relacionado con el aumento del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. En 1896 otro científico sueco, Svante Arrhenius, llegó a la misma conclusión. En 1938 el ingeniero británico, Guy S. Callendar publicó un trabajo científico en el que concluía que el mundo se estaba calentando debido a la combustión acelerada de carbón y otros combustibles fósiles. A lo largo de los tiempos geológicos la temperatura ha ido cambiando principalmente a medida que lo hacía la concentración de CO2 en la atmósfera. Durante el último millón de años la temperatura ha cambiado mucho debido a la concentración de CO2, alternándose periodos glaciares e interglaciares. En los últimos 650.000 años, durante los períodos en que aumentó la temperatura la concentración de CO2 nunca superó las 300 partes por millón (ppm), sin embargo, se derritieron los glaciares y el nivel del mar osciló más de un centenar de metros. Antes de la revolución industrial la concentración de CO2 era de 280 ppm y actualmente es superior a 400 ppm. Como los procesos geológicos son lentos y existe un desfase entre la acumulación de gases de efecto invernadero y la subida de la temperatura, es evidente que la enorme cantidad de CO2 ya acumulado producirá una elevación de la temperatura global de varios grados. Una de las peores consecuencias es la paulatina fusión de los glaciares y la consiguiente subida de muchos metros del nivel del mar. Pero más peligroso aún que las condiciones propias de un cambio climático en sí mismo, es la ignorancia que nos pueda inundar al no estar preparados, al no estar alertas con conocimiento sabiendo lo mínimo en cuanto a lo que está ocurriendo en nuestro planeta y sobre nuestras cabezas en la atmósfera y en nuestros pies, acerca de los suelos, bosques y su respetiva biodiversidad. Debemos ser más concretos en las enseñanzas y aproximarnos en las realidades del significado real de un Cambio Climático que implica una adaptación y por ende un impacto en la evolución de las especies de la cual no podemos estar enajenados sino aceptar nuestros orígenes como tal.

