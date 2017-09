La importancia de la vergüenza

Acabo de leer una entrevista al destacado científico y Premio Nacional de Ciencias, Humberto Maturana, quien reflexionando sobre las cosas que pasan en nuestro país relata una experiencia que vivió cuando tenía ocho años: “existían los buses donde uno depositaba la moneda en una caja; yo tenía que poner veinte centavos y puse diez. Yo sabía que estaba haciendo trampa, y el chofer me dijo: ‘usted no puso los veinte centavos’. Yo le dije: ‘sí los deposité’. Entonces una señora me dijo: ‘no te preocupes, yo te pongo los otros diez’. Y tuve una vergüenza gigante de haber hecho trampa, y desde ese momento no me gustó hacer eso. ¿Se da cuenta de lo importante que es la vergüenza?”.

Y concluye Humberto Maturana que en nuestra sociedad chilena “nos falta esa vergüenza; nos falta la conciencia de que estamos haciendo algo que en fondo no queremos, pero lo hacemos por alguna teoría con la que lo justificamos: la lucha política, intereses superiores, el dinero que tengo que ganar, qué sé yo…”

Cuando alguien califica a otra persona como “sinvergüenza”, habitualmente está expresando todo el desprecio que es posible adjudicarle en virtud de una acción reprochable. Al ser tratado de sinvergüenza o de alguno de sus sinónimos, como descarado, caradura, desvergonzado, desfachatado, impúdico o indecente, se sintetiza la deshonra que cae sobre un sujeto en virtud de acciones que se consideran moralmente reprochables, pero que no son asumidas como tales por la persona. Ya lo decía hace siglos Aristóteles, en su “Etica a Nicómaco”: “ciertamente la impudencia, que no conoce la vergüenza, es un vicio; y el que no se ruboriza del mal que hace, es un miserable”.

La vergüenza es un sentimiento que -normalmente- no nos gusta, pues es tener conciencia de una evaluación negativa de sí mismo ante determinadas acciones o pensamientos. Sin embargo, un saludable sentimiento de vergüenza ante nuestros actos reprochables puede tener efectos muy positivos para la persona, pues es una autoacusación que nos permite ser conscientes de nuestras limitaciones, acrecienta la humildad y nos permite situarnos ante los demás en la verdad de lo que somos.

Un sano sentimiento de vergüenza y sus saludables efectos personales y sociales tiene que ver con algo tan delicado -y, a veces, tan descuidado- como es la formación de la conciencia, la cual nos permite vivir en diálogo con nosotros mismos e ir creciendo en humanidad. Pero, la conciencia también es mucho más que sus dimensiones antropológicas y psicológicas, es -en la comprensión de la doctrina católica- “es el núcleo más secreto y el sagrario del ser humano, en el que se encuentra a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquélla”.

Es aquello que muchos oímos desde niños, que “la conciencia es la voz de Dios”.

La formación de la conciencia es la que permite un saludable sentimiento de vergüenza ante las propias acciones reprochables, moviendo a la persona a un cambio de actitudes y conductas hacia el bien que desea. La formación de la conciencia es la que permite que las personas crezcan humanamente, evitando que algunos se consideren a sí mismos respetables aunque sus acciones sean infames. Es, por eso, un asunto de máxima importancia para el desarrollo personal y para la vida de una persona creyente, así como un elemento clave para la vida de una sociedad sana.