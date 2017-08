La inversión pública con sentido ético

En tiempos donde el prisma de cada uno incide para ver lo que uno quiere ver y no lo que deberíamos ver como sociedad o comunidad, creo que es bueno recordar paisajes antiguos o no tan nuevos, y desde esa base comparar. Intentar alejar el individualismo y pensar más allá de nuestros portales o ventanas. Siempre se puede estar mejor, no hay duda, y tampoco se debe abandonar la ambición o el deseo de progreso. Pero no porque falte mucho por avanzar se debe dejar de reconocer lo que hemos avanzado como nación, país o como humanidad.

Es importante intentar las veces que sea necesario trabajar por el bien común, y empeñarse en la distribución de bienestar con sentido de mayoría pero sin exclusión o sin discriminación.

En los problemas públicos o conflictos de diversas áreas de la sociedad o de la economía suele identificarse grupos organizados que muchas veces con tal de defender sus legítimas aspiraciones se olvidan del bien común. Esto ocurre en educación, en demandas laborales o movimientos sociales. La verdadera encrucijada está en el mecanismo para ponderar y valorar las diferencias, construir acuerdos y administrar los disensos o diferencias, pero sin olvidar el bien común y el sentido ético. Existe acá también una encrucijada ética a la hora de exigir algo que no necesariamente beneficia a todos o sólo a algunos grupos de interés, y también sucede cuando se exige algo que termina modificando la priorización o focalización de los recursos públicos.

En 2011 el movimiento estudiantil visibilizó una antigua demanda cuyo fundamento no sólo era el derecho a la educación, sino que venía con la exigencia de mejorar la calidad. Bien por lo que vino después con ley de gratuidad de la Presidenta Bachelet, que avanza paulatinamente, y que en forma más lenta también avanza en los procesos que deberían mejorar la calidad. Un gran avance que seguirá aumentando su cobertura. Al respecto en cuanto a la gratuidad universal, creo que dar gratuidad al segmento más rico del país no parece sensato cuando los recursos son limitados y existen múltiples necesidades para utilizar ese financiamiento. En mi ideología la opción por los más pobres es un imperativo moral que debe estar presente en toda política pública.

Sabemos que hay otros sectores de la sociedad que no protestan, que no marchan, y que por no tener la fuerza para estar en las calles ven cómo sus demandas o exigencias no son tomadas en cuenta. Ejemplo son los adultos mayores o los niños del Sename, que no despiertan la solidaridad o simpatía que tuvieron los estudiantes de 2011. Otro ejemplo son los miles de compatriotas que no reciben un buen servicio público o de calidad, y que ven cómo muchos de los recursos públicos provenientes de sus impuestos no siempre son bien administrados o cuidados. Marchan los jóvenes pero no los viejos. Marchan los funcionarios públicos pero no quienes reciben un mal servicio público.

Por ello, me parece un buen ejercicio cuestionar la inversión pública contraponiendo las cifras con todo lo que alternativamente se puede hacer. Un ejemplo es el paso elevado en el cruce de la Av. Frei con Ruta 9. Parece razonable invertir más de 20.000 millones de pesos para disminuir los efectos de la imprudencia de unos pocos que no respetan la Ley del Tránsito. ¿No hay otras maneras de disminuir los riesgos de accidentes? Con ese dinero se podrían pavimentar 200 calles, o construir 30 kilómetros de senda de penetración para acceder a nuevos destinos turísticos al sur de Punta Arenas, o se podrían construir 10 jardines infantiles nuevos, o 5 consultorios, o 500 viviendas, y tantas otras cosas en programas sociales.

En tiempo de ofertones, creo un buen ejercicio ponerse en el lugar de otro, y pensar en el bien común.

