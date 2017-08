La nostalgia de los perdedores

Donald Trump no inventó el Ku Klux Klan. Tampoco el neonazismo. Pero, con su reiterado desprecio a las minorías raciales, ha alentado crecientemente el odio contra los norteamericanos de origen africano, los judíos y los inmigrantes.

Luego del brutal choque entre los “supremacistas” y los manifestantes que defienden los derechos humanos, Trump les dio una razón de ser a los atacantes blancos. Según resumió The New York Times, “el presidente nunca había llegado al nivel de defender las acciones de esos grupos como lo hizo durante una conferencia de prensa en la que despotricó y aseveró que los activistas de una presunta ultraizquierda eran igual de responsables por la violencia que los manifestantes que marcharon con esvásticas, banderas de ejércitos confederados, carteles antisemitas y afiches de Trump y del vicepresidente Mike Pence”.

En el epicentro de la situación quedó Charlottesville, una pequeña ciudad universitaria en Virginia. Terry McAuliffe, el gobernador demócrata del estado, acusó a Trump de insensible: “Los neonazis, integrantes del Klan y supremacistas blancos llegaron a Charlottesville fuertemente armados planteando el odio y en busca de pelea… Uno de ellos asesinó a una mujer joven y dos de nuestros mejores oficiales murieron en un accidente trágico mientras trabajaban al servicio de su comunidad. Esto no fue algo de ‘ambas partes’”, precisó aludiendo a la primera reacción del Presidente.

De acuerdo a The New York Times, Trump ha molestado incluso a “miembros de la Casa Blanca que dijeron que nunca se imaginaron que el mandatario iba a pronunciarse de forma tan clara sobre esas opiniones que ha mantenido en privado durante mucho tiempo”. En público, la visión que ha entregado ha sido de no admitir críticas ni reconocer culpabilidades. Sostuvo que, a pesar del despliegue de banderas nazi y símbolos extremistas, en Charlottesville había “muchas personas que estaban ahí para protestar de forma inocente y muy legal”.

La situación ha terminado por convertirse en una nueva batalla de la Guerra de Secesión, librada hace más de un siglo y medio entre 1861 y 1865. Por la manera como se ha ido enturbiando la situación, parece que no será el último enfrentamiento. El renovado fanatismo de los sureños, perdedores en el conflicto frente a los estados del norte partidarios de abolir la esclavitud, se ha centrado ahora en la defensa de sus símbolos. Empezó con la bandera confederada, la misma que lucían los “Duke de Hazard” en la TV y los monumentos a sus héroes.

El primero fue, precisamente la estatua ecuestre del general confederado Robert Lee ubicada en Charlottesville, Otras ciudades han anunciado que también retirarán parecidos homenajes. La defensa de Trump es patética: en Twitter argumentó la semana pasada que “es triste ver la historia y la cultura de nuestro gran país siendo destrozadas con la eliminación de nuestras hermosas estatuas y monumentos”,

Durante mucho tiempo, el recuerdo de la Guerra de Secesión podía verse como la nostalgia de los buenos tiempos descritos en Lo que el viento se llevó. Era fácil ignorar que se vivía del trabajo de los esclavos negros. Pero ahora, envalentonada por el triunfo de Trump, ha surgido una generación que quisiera volver a esos ignominiosos tiempos.

Relacionado