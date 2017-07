La política es necesaria aunque no esté de moda

En el escenario de descrédito de la política, y de los políticos, de las instituciones, y de la falta de confianza, el camino fácil es dejarse arrastrar por la corriente, olvidando o simplemente escondiendo los principios, idearios y convicciones con tal de mantener o aferrarse al espacio de poder. En estos tiempos parece que vale más una encuesta, un número, que las ideas y los principios que la sustentan. Parece que en la confusión de valores y antivalores, y la búsqueda de la ventaja por sobre el mérito propio se hace más fácil dejarse llevar.

En este último tiempo se vino a instalar la crisis de representatividad en toda la sociedad. Pues la sociedad de consumo transformó al ciudadano en un cliente, y con ello principios tan nobles y necesarios como la verdad, la consecuencia y la lealtad se han ido debilitando y perdiendo valoración. La verdad ha sido reemplazada por la pos verdad (donde cualquiera dice y replica lo que quiere sin considerar la confiabilidad de la fuente de información). La consecuencia entra en cuestionamiento cuando surge la diferencia entre lo que se dice, se piensa y finalmente se hace. La lealtad se ha ido relativizando por la lealtad en función de los intereses del momento.

El problema de fondo es la confianza en el otro, en los otros, y al final es también en la confianza con uno mismo. En estos tiempos no hay institución que no tenga o haya tenido problemas de credibilidad y de pérdida de confianza por acciones de uno o algunos de sus miembros. Recientemente lo hemos visto en Carabineros, se vio en el Ejército, se vio en el fútbol en la era Jadue, se vio en los casos de Penta y SQM, en el caso Caval, se ve hoy con las pensiones de los ex uniformados, se ha visto en casos de pedofilia en la Iglesia (Karadima), se ha visto en los casos de colusión de los pollos, las farmacias, del papel higiénico, y en otros casos que pueden llenar muy bien varias páginas. Todos han dañado la fe pública y la confianza.

Así las cosas y viendo todo lo que nos ha pasado como sociedad, no es difícil entender el descontento, la decepción, y la frustración, pues el país es mucho más rico de lo que fue hace tan sólo un par de décadas, pero la riqueza no ha llegado a todos los lugares en la forma que debería distribuirse a lo largo de nuestra tierra.

Pero también es necesario contrarrestar este ambiente negativo con algo de luz, con esperanza, y con gestos que aunque pudiesen parecer poco significativos, si se hacen en forma permanente contribuyen a ir recuperando y alimentando el alma de Chile. La política es una actividad que necesita luz, por ello creo que se debe valorar cuando actores políticos ponen su energía en mejorar la actividad pública de forma coherente. Hay ejemplos en varios partidos, pero conozco de cerca el caso de la DC con la conducción de Carolina Goic, donde se observan las ganas de hacer cambios, aunque con más crítica e incomprensión de lo que uno esperaría. En la elección municipal pasada no fuimos suficientemente comprendidos cuando se decidió no apoyar a un alcalde ligado a problemas de contratos de basura a pesar del riesgo de perder un espacio de poder. Hoy algunos tampoco entienden que cuando nos negamos a llevar como candidato a cualquier persona condenada por un caso de violencia familiar, de corrupción o faltas a la probidad, lo hacemos en coherencia con principios y valores no transables. Hace bien que un político formalizado suspenda su militancia, y que si se tiene una condena ese militante sea expulsado. Estos pasos es bueno que sean replicados. Chile necesita una mejor política.

