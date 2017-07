La posverdad de Trump

En su libro 1984, George Orwell bautizó como “neohlabla” el idioma de lo que era, entonces, el futuro. En la actualidad, en tiempos de Internet, los habitantes de nuestro planeta hablamos un nuevo idioma, con profusión de términos similares a los que anticipó Orwell. Se ha popularizado, por ejemplo, llamar posverdad a lo que, hasta hace no mucho, era lisa y llanamente una falsedad.

La responsabilidad, aunque no es exclusiva, recae en el uso (y abuso) de las nuevas tecnologías: Internet, redes sociales y todo lo relacionado. El peligro de este recurso seudo-tecnológico, se hace cada día más evidente.

En su momento, más allá de nuestras fronteras, el Presidente Donald Trump se quejó amargamente. En un tweet, su medio favorito de expresión, denunció una vez más las “noticias falsas de CNN”, red sorprendida, según él, “en la difusión de falsas historias rusas”. En seguida, apenas 17 minutos después, según el comentarista Bret Stephens de The New York Times, nombró NBC, CBS, ABC, The Washington Post y el propio New York Times como propaladores de “puras noticias falsas”. Y, por si el mensaje no fuera suficientemente fuerte, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, cuestionó “la avalancha constante de noticias falsas” de CNN.

Tal como lo ha estado haciendo desde el período de campaña, Trump ha mostrado una vez más su indignada condena por lo que considera una permanente falsificación del contenido noticioso de los medios informativos.

Esta vez, el diario The Wshington Post optó simplemente por una réplica frontal. El periodista David Fahrenthold, hizo ver que una portada de Time de 2009, en la que supuestamente aparecía Trump y que hasta la semana pasada se exhibía en los clubes de Trump, era falsa:

“No hubo edición de Time del 1 de marzo de 2009. Y no hubo edición en 2009 en la que Trump estuviera en la portada. De hecho, la portada que se exhibe en los clubes de Trump, observada recientemente por un reportero que visitaba una de las propiedades, contiene varios errores pequeños pero reveladores. Su borde rojo es más delgado que el de una portada genuina de Time, y, a diferencia de una verdadera, no hay borde blanco fino al lado del rojo. Los títulos secundarios de la tapa de Trump se apilan en el lado derecho: en una portada de Time real, irían en lo alto”.

Los comentarios negativos que siguieron, especialmente uno en el programa “Morning Joe” de la cadena MSNBC, no fueron naturalmente del gusto del presidente. En un gesto que sería inimaginable en cualquier otro país del mundo, arremetió ferozmente: “He escuchado sobre la poca audiencia de @Morning Joe, hablan mal de mí (no la vean más)”. Y, sin parar, siguió atacando: a la presentadora, Mika Brzezinski, la trató de “loca, con un débil IQ (coeficiente intelectual)”. También escribió que ella había insistido en verlo pero que él se había negado porque ella “sangraba abundantemente a causa de una mala cirugía estética facial”.

Y acerca del presentador, Joe Scarborough, tampoco se contuvo: lo calificó de ser un enfermo mental.

Esta pelea está recién empezando.

