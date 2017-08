La utilidad de lo inútil…

En su libro How to Stop farting in Ten Days (“Cómo dejar de tirarse pedos en diez días”), su autor, Tom Carey entrega una serie de datos de esos llamados inservibles, pero que sirven para amenizar un asado o gatillar una sobremesa cuando ésta se pone tan tediosa como un Derby a bueyes.

En lo personal, este libro viene siendo el complemento de uno escrito muchísimo antes. Me refiero a “150 maneras de Acomodar las Sardinas”, de Apollon Caillat, obra aparecida en Marsella en el año 1898. Su autor decía que aún las cosas más simples tienen su interés.

De esta forma podemos inferir que el aburrimiento ha estado presente en todas las épocas. Más en las pasadas que en la actual.

Por lo menos en la época que vivimos, entre la política, la cesantía, la adolescencia atormentada de nuestros jóvenes, el malhumor de nuestro jefe, la ciclotimia de nuestras suegras y cuadrar las cuentas, es imposible aburrirse.

Eso sí, el aburrimiento es democrático y transversal. Ataca a ricos, pobres, gordos, flacos, simpáticos y pesados.

El tedio existencial (aburrimiento) empieza a atacar de a poco. No sabemos lo que nos pasa. Luego de intercambiar las frases típicas: ¿cómo estás?, muy bien, ¿y tú?, ¿cómo te ha ido? se inicia entonces una verdadera conversación que tiene como estación terminal la maldita lata.

El aburrimiento, el cabreamiento, el choreamiento o como se le quiera llamar al tedio cotidiano, ha llegado a ser la queja más frecuente de los tiempos actuales.

Yo mismo, ahora no hallo qué escribir.

Por eso eché mano de una antología de datos que colecciono desde mis tiempos de estudiante y que -intuí- algún día me iban a servir.

Pueden ser datos inútiles, si usted quiere. Pueden ser datos de esos que no sirven sino para motivar la más intrascendente de las conversaciones. Pero sirven de algo: le ponen coto a la maldita lata.

Vamos viendo:

-Las hormigas no duermen.

-El ojo de un avestruz es más grande que su cerebro.

-El pene de un hombre medio tiene dos veces el tamaño de su dedo pulgar.

-La gente rubia tiene más pelo que la gente de pelo oscuro.

-El corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre.

-Si la muñeca Barbie fuese humana sus medidas serían 99-56-84.

-La piel de un humano pesa dos veces más que su cerebro.

-La palabra aguacate se deriva del nahuatl, que significa testículo.

-Un estornudo sale de tu boca a 965 kilómetros por hora.

NOTA: Las mujeres ya han terminado de leer este mensaje.

Los hombres aún se están midiendo el dedo pulgar.