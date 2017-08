Las Sociedades por Acciones, SpA (I Parte)

La sociedad por acciones es una persona jurídica creada por una o más personas y cuya participación en el capital es representada por acciones.

La sociedad tendrá un estatuto social en el cual se establecerán los derechos y obligaciones de los accionistas, el régimen de su administración y los demás pactos que establecieren. A falta de norma referida en el estatuto social y de la ley, la sociedad se regirá supletoriamente y en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas.

La sociedad se forma, existe y prueba por un acto de constitución social escrito, inscrito y publicado, que se perfeccionará mediante escritura pública o por instrumento privado suscrito por sus otorgantes, y cuyas firmas sean autorizadas por notario público, en cuyo registro será protocolizado dicho instrumento. El cumplimiento oportuno de la inscripción y publicación del acto de constitución de la sociedad producirá efectos desde la fecha de la escritura o de la protocolización del instrumento privado, según corresponda.

El acto de constitución de la sociedad irá acompañado de su estatuto, el que deberá expresar, a lo menos: 1.- Nombre, que deberá concluir con la expresión “SpA”; 2.- Objeto, que será siempre considerado mercantil; 3.- Capital y número de acciones en que el capital es dividido y representado; 4.- La forma como se ejercerá la administración de la sociedad y se designarán sus representantes; con indicación de quienes la ejercerán provisionalmente, en su caso; 5.- Duración, la cual podrá ser indefinida y, si nada se dijere, tendrá este carácter.

Dentro del plazo de un mes contado desde la fecha del acto de constitución social, un extracto del mismo, autorizado por el notario respectivo, deberá inscribirse en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad y publicarse por una sola vez en el Diario Oficial. El extracto deberá expresar: 1.- Nombre de la sociedad; 2.- Nombre de los accionistas concurrentes al instrumento de constitución; 3.- Objeto social; 4.- Monto a que asciende el capital suscrito y pagado de la sociedad; 5.- Fecha de otorgamiento, el nombre y domicilio del notario que autorizó la escritura o que protocolizó el instrumento privado de constitución que se extracta, así como el registro y número de rol o folio en que se ha protocolizado dicho documento.

Es importante señalar que las disposiciones del estatuto social podrán ser modificadas por acuerdo de la junta de accionistas, del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública. Sin embargo, no se requerirá la celebración de la junta antedicha si la totalidad de los accionistas suscribieren una escritura pública o un instrumento privado protocolizado en que conste tal modificación. Un extracto del documento de modificación o del acta respectiva, según sea el caso, será inscrito y publicado en la misma forma ya descrita. El extracto deberá hacer referencia al contenido de la reforma sólo cuando se haya modificado alguna de las materias señaladas precedentemente.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, si se hubiere omitido alguno de los requisitos y menciones en ellos establecidos, la sociedad será nula absolutamente, sin perjuicio del saneamiento en conformidad a la ley. La sociedad nula, sin embargo, gozará de personalidad jurídica y será liquidada como una sociedad anónima si consta de escritura pública o de instrumento reducido a escritura pública o protocolizado. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad anónima que no conste de escritura pública, ni de instrumento reducido a escritura pública, ni de instrumento protocolizado, es nula de pleno derecho y no podrá ser saneada.

No obstante lo anterior, si existiere de hecho dará lugar a una comunidad entre sus miembros. Las ganancias y pérdidas se repartirán y soportarán y la restitución de los aportes se efectuará entre ellos con arreglo a lo pactado y, en subsidio, de conformidad a lo establecido para las sociedades anónimas.

Cabe hacer presente que los otorgantes del pacto declarado nulo responderán solidariamente a los terceros con quienes hubieren contratado a nombre y en interés de la sociedad. Y los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad.

Relacionado