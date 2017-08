Las sociedades por acciones, SpA (II Parte)

La SpA llevará un registro donde se anotará nombre, domicilio, cédula de identidad o RUT de cada accionista, número de acciones de que sea titular, fecha en que éstas se hayan inscrito a su nombre y tratándose de acciones suscritas y no pagadas su forma y oportunidades de pago, la constitución de gravámenes y derechos reales distintos al dominio, y la transferencia de acciones. Dicho registro podrá llevarse por cualquier medio que ofrezca seguridad de que no podrá haber intercalaciones, supresiones u otra adulteración que afecten su fidelidad, permitiendo la constancia de las anotaciones que deban hacerse, quedando disponible para ser examinado por cualquier accionista o administrador de la sociedad; siendo los administradores y el gerente general solidariamente responsables de los perjuicios que causaren a accionistas y terceros con ocasión de la falta de fidelidad o vigencia de las informaciones contenidas en tal Registro.

En cuanto al capital de la sociedad deberá ser fijado en el estatuto, dividiéndose en un número determinado de acciones nominativas, pudiendo establecerse que sean emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. Los aumentos de capital serán acordados por los accionistas, sin perjuicio que el estatuto podrá facultar a la administración en forma general o limitada, temporal o permanente, para aumentar el capital con el objeto de financiar la gestión ordinaria de la sociedad o para fines específicos. El capital social y sus posteriores aumentos deberán quedar suscritos y pagados en el plazo que indiquen los estatutos, si nada señalaren, el plazo será de cinco años. Ahora, si no se pagare oportunamente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado.

Asimismo, el estatuto social podrá establecer porcentajes o montos mínimos o máximos del capital social que podrá ser controlado por determinados accionistas, en forma directa o indirecta, conteniendo las disposiciones que regulen los efectos y establezcan las obligaciones o limitaciones para los accionistas que quebranten dichos límites. También podrá establecerse que bajo determinadas circunstancias se pueda exigir la venta de las acciones a todos o parte de los accionistas, sea a favor de otro accionista, de la sociedad o de terceros, conteniendo las disposiciones que regulen los efectos y establezcan las obligaciones y derechos de los accionistas.

Cabe señalar que las acciones pueden ser ordinarias o preferidas. El estatuto social deberá establecer las cargas, obligaciones, privilegios o derechos especiales que afecten o de que gocen una o más series de acciones. Cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea o represente. Sin embargo, el estatuto podrá contemplar series de acciones sin derecho a voto, con derecho a voto limitado o a más de un voto por acción, determinándose la forma de computar dichas acciones.

Por otra parte, la SpA podrá adquirir y poseer acciones de su propia emisión, salvo prohibición por estatuto social. Tales acciones no se computarán para la constitución del quórum en las asambleas de accionistas o aprobar modificaciones del estatuto social, y no tendrán derecho a voto, dividendo o preferencia en la suscripción de aumentos de capital. Estas acciones deberán enajenarse dentro del plazo que establezca el estatuto o en su defecto en el plazo de un año a contar de su adquisición. Si no se encajeraren dentro del plazo establecido, el capital quedará reducido de pleno derecho y tales acciones se eliminarán del Registro.

La sociedad podrá emitir acciones de pago, ofreciéndose al precio que determinen los accionistas o quien fuere delegado al efecto. Sin embargo, el estatuto social podrá establecer que las opciones para suscribir acciones de aumento de capital de la sociedad o de valores convertibles en acciones de la sociedad, o de cualesquiera otros valores que confieran derechos futuros sobre éstas, sean de pago o liberadas, deban ser ofrecidos, a lo menos por una vez, preferentemente a los accionistas, a prorrata de las acciones que posean. Mientras estuviere pendiente una emisión de bonos convertibles en acciones, deberá permanecer vigente un margen no suscrito del aumento de capital por la cantidad de acciones que sea necesaria para cumplir con la opción, cuando ésta sea exigible conforme a las condiciones de la emisión de los bonos respectivos.

