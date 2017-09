Las sociedades por acciones, SpA (III Parte)

Continuando con la normativa que rige a las SpA, es importante mencionar que en caso de que el estatuto establezca que la sociedad deba pagar un dividendo por un monto fijo, determinado o determinable, a las acciones de una serie específica, éstos se pagarán con preferencia a los dividendos a que pudieren tener derecho las demás acciones. Salvo que el estatuto señale algo distinto, si las utilidades no fueren suficientes para cubrir el dividendo fijo obligatorio, el accionista podrá optar por alguna de las siguientes opciones: 1ª, Registrar el saldo insoluto en una cuenta especial de patrimonio creada al efecto y que acumulará los dividendos adeudados y por pagar. La sociedad no podrá pagar dividendos a las demás acciones que no gocen de la preferencia de dividendo fijo obligatorio, hasta que la cuenta de dividendos por pagar no haya sido completamente saldada. En caso de disolución de la sociedad, el entero de la cuenta de dividendos por pagar tendrá preferencia a las distribuciones que deban hacerse, o, 2ª, Ejercer el derecho a retiro respecto de las acciones preferidas a partir de la fecha en que se declare la imposibilidad de distribuir el dividendo. Si el estatuto no señalare otra cosa, el precio a pagar será el valor de rescate si lo hubiere o en su defecto el valor libros de la acción, más la suma de los dividendos adeudados a la fecha de ejercer el derecho de retiro.

En caso que la sociedad deba pagar dividendos provenientes de las utilidades de unidades de negocios o activos específicos de ésta, deberá llevar cuentas separadas respecto de ellos y las utilidades sobre las que se pagarán dichos dividendos serán calculadas exclusivamente sobre la base de esta contabilidad, sin importar los resultados generales de la sociedad. Por su parte, la sociedad no computará las cuentas separadas para el cálculo de sus utilidades generales, en relación con el pago de dividendos ordinarios a los accionistas.

En los traspasos de acciones deberá constar la declaración del cesionario en el sentido que conoce la normativa legal que regula este tipo social, el estatuto de la sociedad y las protecciones que en ellos puedan o no existir respecto del interés de los accionistas. La omisión de esta declaración no invalidará el traspaso, pero hará responsable al cedente de los perjuicios que ello irrogue.

Cabe hacer presente que la sociedad no se disolverá por reunirse todas las acciones en un mismo accionista, salvo que el estatuto disponga lo contrario.

Por otra parte, resulta importante señalar que las diferencias que ocurran entre los accionistas y la sociedad o sus administradores o liquidadores, y la sociedad y sus administradores o liquidadores, deberán resolverse por medio de arbitraje, debiendo indicarse en el estatuto el tipo de arbitraje y número de integrantes del tribunal arbitral. En su defecto, conocerá de las disputas en única instancia un solo árbitro de carácter mixto, que no obstante actuar como arbitrador en cuanto al procedimiento, resolverá conforme a derecho; y por otra parte, se debe indicar el nombre o la modalidad de designación de los árbitros y sus reemplazantes, en su defecto, los árbitros serán designados por el tribunal de justicia del domicilio social.

Finalmente cabe señalar que la SpA, también podrá ser constituida, modificada, transformada, fusionada, dividida, terminada o disuelta cumpliendo solamente con las solemnidades establecidas para estos efectos en la ley Nº20.659, referida a la creación de “Tu Empresa en un Día” accesible en el Portal del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Sin perjuicio de lo anterior, en todo lo que no sea contrario o no se encuentre previsto por esa ley, les serán aplicables las disposiciones legales y reglamentarias que las establecen y regulan, según su naturaleza jurídica, de acuerdo a lo referido anteriormente.

