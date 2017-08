Líneas aéreas: de pasajero necesario a precario

Lamentablemente, los magallánicos vivimos en una isla, nuestra única posibilidad es viajar por avión, si queremos llegar al resto de Chile. Desgraciadamente en los últimos años el viajar se ha transformado en algo desagradable para nosotros. Las líneas aéreas no han hecho excepción con nuestra precariedad de viajeros. No hemos escapado a sus afanes de ser competitivos en un mercado que no da tregua. Nos han metido en la bolsa del “low-cost” en un juego de ofertas, como a todos los viajeros del territorio chileno, a quienes les ha subido el pelo y han dejado de lado el bus por el avión.

Es cierto, somos partícipes de pasajes baratos, pero para acercarnos a ellos debemos viajar a horas inusitadas, dormir en los aeropuertos para calzar con los horarios de los buses. Complicados sistemas de reservas por Internet. Y lo más grave, nos obligan a viajar con un equipaje precario, que no se condice con el vestuario de los días de estadía en el centro del país. Ante un diagnóstico médico que obliga a mayor permanencia, o bien, una postergación de regreso involuntario, adiós baratura, la compañía topón para su caja, no hay devolución de dineros y consecuentes trámites engorrosos para una nueva reserva. No está en sus políticas para los magallánicos el afán de enmienda.

Por estos días dos nuevas noticias de las líneas aéreas, Latam y Sky, nublan el espacio aéreo y nos obligan a ir pensando en una operación colectiva de nervios. Ejecutivos de Latam han visitado al alcalde de Punta Arenas para comunicarle que “por reestructuración de la empresa, desde ahora la gerenta zonal atenderá los asuntos de la oficina de Punta Arenas, desde su oficina ubicada en Santiago”. Al final, seguiremos cayendo a los “call-centers”, donde responde una operadora con un acento centroamericano que resuelve cero.

La segunda noticia decepcionante vino de parte de Sky Airline, y nos toca directo a nosotros. La gerencia de la línea aérea comunicó que no viajará a Puerto Natales en esta temporada alta de turismo. Las líneas aéreas chilenas se rigen por las leyes de un mercado competitivo y tienen como objetivo la rentabilidad máxima. Privilegian aquellos itinerarios más rentables. Les interesan las rutas internacionales, hacia y desde los países limítrofes, ahora que Chile se ha transformado en el Miami del Cono Sur, con un gran supermercado de artículos chinos.

Una sola pregunta, como una inflexión, en esta crónica. ¿Ha visto usted en las ofertas de Latam, pasajes teniendo como aeropuerto de partida Punta Arenas? Jamás. Siempre serán Santiago-Punta Arenas-Santiago.

Los alcaldes de Puerto Natales y Torres del Payne comunicaron a la prensa la suspensión de los vuelos de Sky ¿Quién reparó en la razón principal de Sky para no hacer escalas en Natales? Miren esta lindura de declaración de la empresa, “se sustenta en la necesidad de potenciar otras rutas que están teniendo una mayor preferencia y por ende, requieren de una mayor cobertura por parte de la aerolínea, principalmente aquellos destinos internacionales que están siendo altamente demandados por nuestros clientes”.

Lamentablemente el alcalde Fernando Paredes insiste en que las líneas aéreas tienen dificultades para operar, al no contar con combustible para abastecerse en el terminal aéreo de Puerto Natales. Es bueno para el debate algunas precisiones del mercado de los combustibles en los aeropuertos. Sólo son dos las empresas de combustibles que expenden este producto para aviación, ellas son Shell y Copec. Por tratarse de combustibles de altos octanajes depositadas en aeronaves, su manipulación requiere instalaciones (almacenajes, ductos y expendedoras) de mucho costo; manejadas por personal con alta especialización. Las compañías petroleras son empresas comerciales y sólo se instalarán en aquellos aeropuertos de alto consumo, es decir, que tengan alta rentabilidad.

Las compañías aéreas (Sky y Latam) desecharon el tramo aéreo Punta Arenas-Balmaceda; el Estado se vio en la obligación de subsidiar el tramo, hoy servido eficientemente por nuestra línea aérea regional Dap. Para hacer posible la navegación marítima entre Natales y Caleta Tortel, el Estado también ha usado el expediente del subsidio.

A lo mejor ha llegado el momento en que nosotros, los isleños de esta parte de Chile, como lo tienen los pascuenses, solicitemos un subsidio para terminar con las arbitrariedades de las empresas aéreas, a las cuales es imposible pedirle un mínimo de compromiso con los ciudadanos del Chile lejano.