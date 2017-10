“Lobos solitarios”: el terrible “Déjà vú” estadounidense

La tragedia de Las Vegas, en que los fríos números nos hablan de 22.000 asistentes al concierto de música Country, 527 heridos y 59 muertos, sobrecoge aún más cuando se observan las fotos de algunas de sus víctimas, hombres y mujeres cuyas vidas fueron segadas por la criminal e inexplicable acción de Stephen Paddock, un jubilado de 64 años que hasta el momento tiene desconcertados a los investigadores que aún no encuentran un móvil claro que justifique la peor masacre perpetrada hasta ahora por un “lobo solitario”.

Aunque es importante precisar que estos “lobos solitarios”, sujetos dispuestos a realizar ataques terroristas y matar gente inocente, actuando solos y conociendo que su acto significará su propia muerte; la mayoría de las veces tienen el claro objetivo de dar un mensaje de odio ante un sistema, demostrando a sus enemigos que los verdaderos causantes de la tragedia son ellos mismos debido a sus acciones. Con Paddock aún no se ha logrado establecer este motivo. Su historia no coincide con adoctrinamientos políticos ni religiosos, tampoco con carencias socioeconómicas que justifiquen el odio irracional hacia una sociedad que le haya negado oportunidades en la vida. Pero sí hay algo muy claro, su gusto por las armas estaba bastante marcado. Sólo en su habitación del piso 32 del Madalay Bay, convertida en un macabro mirador de la muerte, se encontraron 10 armas de alto poder de fuego, varias de ellas modificadas para que su poder mortífero fuera aún mayor. Cuando la policía allanó su casa, en un acomodado suburbio cercano a Las Vegas, se encontraron cerca de 33 armas más, de diferentes calibres, además de un arsenal de municiones e incluso materiales para hacer explosivos.

Por esto, volvemos al ejercicio cíclico de abrir el debate que cada cierto tiempo nos ofrece Estados Unidos cuando vuelve a tener estos terroríficos “Déjà vú” en escuelas, universidades, centros comerciales o cualquier escenario donde se congreguen muchas personas: ¿deben adoptarse leyes que permitan mayores restricciones en la tenencia de armas de sus habitantes?, ¿evitará esto que los “lobos solitarios” ejecuten sus masacres cada cierto tiempo?

La respuesta evasiva acerca del tema de Donald Trump no sorprendió a nadie, lamentando lo ocurrido y diciendo que ya habrá tiempo para analizar el tema de adquisición y tenencia de armas. Conocido y público es el apoyo que el magnate expresó en su campaña a la “Asociación Nacional del Rifle” (NRA), poderosa organización conocida por el constante lobby a los políticos norteamericanos, en especial en el periodo anterior, donde Obama hizo todo lo posible por fomentar una mayor regulación en el tema, siendo una de sus grandes frustraciones no haber logrado un mayor control. Con Trump, la NRA puede estar tranquila, nada cambiará y en unos días la vorágine de noticias dejará en el pasado lo ocurrido en la ciudad del juego.

Si bien la cultura “yanqui” tiene un gran desarrollo y valores interesantes de analizar, no nos debe extrañar que sus habitantes se encuentren estrechamente familiarizados con la violencia. Un país que posee el mayor ejército del mundo, con el mayor gasto en armamento del planeta, que está acostumbrado a intervenir donde estima necesario, cuyas generaciones en el último siglo intervinieron en al menos un conflicto bélico de importancia, no nos puede llamar la atención que tengan a la violencia como un ícono relevante en su cotidianeidad, más allá que nos quieran mostrar arquetipos heroicos y virtuosos. El “superhéroe” es una construcción auténticamente estadounidense para representar el triunfo del bien sobre el mal, que desde niños asimilamos incondicionalmente. Por eso los comics y especialmente el cine nos convencieron de estas dos construcciones mentales: “el héroe y el sueño americano”. Pero algunos directores, como Oliver Stone, nos mostraron que las estrellas y las barras no eran tan brillantes ni deseables como sociedad, con una crítica social e histórica mucho más realista.

Por eso, por más que veamos escenas de gente llorando, prendiendo velas o dejando flores en improvisados memoriales, el “establishment” seguirá haciendo de las armas un gran negocio.

