Agosto es un mes para revitalizar la solidaridad como una de las principales fuentes de una sociedad que quiere ser justa, digna e inclusiva. El viernes se celebró el Día Nacional de la Solidaridad, instituido en memoria del Padre Hurtado, en el día en que la Iglesia hace memoria de su vida, obra y santidad, como un regalo de Dios para nuestro país.

En este contexto, la Iglesia Católica en Magallanes realizó la “Semana Social”, que cada año es un espacio de diálogo y reflexión sobre algún tema social, el cual es iluminado desde la Doctrina Social de la Iglesia.

Este año, la Semana Social estuvo dedicada a un tema delicado y complejo, como es “Los católicos y la política”. Tema delicado, pues la fe católica no se identifica con ninguna opción política en particular, de manera que los católicos pueden tener distintas opciones políticas. También, es un tema complejo ante el descrédito público en que ha caído la política y sus instituciones. Sin embargo, a pesar de ser un tema delicado y complejo es necesario dialogar y reflexionar sobre él, pues de la actividad política dependen muchos aspectos de la marcha de la sociedad que nos afectan a todos cada día (educación, sueldos, pensiones, salud, vivienda, medio ambiente, seguridad, y un largo etcétera).

Lo que está en juego en la política es el bien común y, por eso, para la Doctrina Social de la Iglesia la política es una de las formas más altas de la caridad; es decir, se trata de vivir un amor social que busca el bien de todos. El Padre Alberto Hurtado decía: “Nuestra época necesita afirmar fuertemente la responsabilidad de cada persona en los intereses comunes. Entre los deberes de justicia, el cumplimiento de los deberes cívicos es una obligación grave de todo ciudadano. La política mira al bien común, está destinada a crear las instituciones de justicia social que traen el bien general”.

Por su parte, el Papa Francisco ha dicho -en varias ocasiones- que la tarea de “rehabilitar la política es una de las formas más altas de la caridad”, porque “se da una paradoja a nivel global: el descrédito de la política y los políticos en el momento en que más los necesitamos. Por eso es importante rehabilitar lo político y la política en su total amplitud”.

La rehabilitación de la política es tarea -en primer lugar- de los políticos, poniendo la ética en el centro del quehacer político, pero es -también- tarea de todos participando y cumpliendo sus deberes cívicos -para los católicos se trata de un modo de vivir la caridad, como amor social que busca la justicia y el bien común- exigiendo calidad ética en quienes son elegidos o nominados en cargos públicos.

Al respecto, el Padre Hurtado señalaba, también, un perfil de quienes se dedican a la tarea política: “de los políticos ha de venir al país un ejemplo de moralidad privada y pública, de honradez, de sobriedad de vida, de trabajo, de consagración al bienestar nacional”, y agregaba que el político “ha de ser una persona de estudio, ‘consagrado’ a su cargo, lo que tenemos tanto más derecho de pedir y aún de exigir cuanto ahora todos los políticos están altamente, por lo menos suficientemente, remunerados. Y si por sus preocupaciones personales, por sus negocios, no tienen tiempo de ‘estudiar’, de ‘consagrarse a la Patria’, que no entren a la política, pues una actuación descuidada significa traicionar a la Patria en momentos muy graves”.

Entonces, los creyentes no podemos desertar del cumplimiento de los deberes ciudadanos y desinteresarnos de la marcha de la sociedad y del quehacer político. Algunos tendrán la vocación de actuar en la vida política, otros -la mayoría- tenemos que cumplir con nuestros deberes cívicos, informarnos, dar nuestra opinión, participar en lo que nos corresponda. No podemos ser “desertores sociales” y dejar el bien común entregado a cualquier destino incierto.

