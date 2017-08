Mucho se ha hablado de los estándares éticos en los últimos tiempos, y la verdad es que motivos no faltan… desde las colusiones de las empresas para hacerle trampa a los consumidores, pasando por el financiamiento ilegal de la política, por los ex carabineros ladrones, y la última crisis de los democratacristianos… La lista sería muy larga y son esos hechos los que ponen la pregunta por los estándares éticos con los que vivimos como personas, como sociedad y como país.

Sucede que, a veces, buscamos lo bueno allí donde no está; otras veces, nos confundimos y no sabemos dónde está lo bueno para nuestra vida; también, a veces pasa que conscientemente hacemos algo que es malo, pensando que vamos a obtener algo bueno; otras veces padecemos por las malas acciones de otros. Necesitamos una brújula que oriente nuestra vida, nuestras decisiones y acciones hacia los fines buenos -personales y sociales-, y nos señale los medios buenos para alcanzar los fines buenos. Esa brújula es la tan mentada ética.

Es decir, para vivir humanamente necesitamos valores y criterios que orienten nuestras decisiones y acciones, necesitamos saber que nuestras opciones más importantes son -de verdad- buenas, necesitamos valorar la realidad que nos rodea apoyando lo bueno y rechazando lo malo, necesitamos enfrentar las situaciones problemáticas en la convivencia social, familiar o laboral; necesitamos -también- relacionar los intereses personales y los intereses sociales.

La ética, entonces, es una necesidad humana y social; sin ella, reina la ley de la selva y todo se vuelve inhumano; sin ética todo se vuelve un asunto de fuerza o pillería, de temor y andar a la defensiva; entonces, ya no se busca lo bueno, sino sobrevivir en un mundo agresivo y hostil. Sin ética vamos -personal y socialmente- como dice el tango “cuesta abajo en la rodada”.

Sucede que, cuando hay tantos problemas con la ética no basta con sólo visibilizar los problemas, porque ya son muy visibles para todos; lo que falta es la sanción social. Tampoco basta, como a veces se dice, “está bien, cumple la norma”, sino que es preciso preguntarse si la norma es buena.

De ahí que es tan necesario para la vida de la sociedad cuidar los estándares éticos y nunca nivelar por abajo. Cuando eso ocurre, la mediocridad se vuelve virtud y los pillos y sus sinvergüenzuras pasan a ser considerados como aceptables. Cuando caen los estándares éticos se pierde la llamada “ley de oro” (“no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti”) y ya nadie se pone en el lugar de otro, no hay empatía con la gente, no se escucha a las víctimas ni se les cree, y algo terrible… se comienza a perder la vergüenza por las acciones infames.

Probablemente, el amable lector, se estará preguntando qué se puede hacer ante una situación de déficit ético. Lo primero que es preciso decir, con claridad, es que todos podemos hacer algo; si no fuese así, significaría que todos somos corruptos o que vamos caminando hacia allá.

Desde la experiencia de muchos, se puede hacer mucho. Por eso, trate de ser bueno -tal cual-, “ser bueno” en su familia, en su trabajo, con sus vecinos y amigos. Piense en las demás personas, busque empatía con los demás. Ante los problemas éticos no se quede callado, no sea cómplice, denuncie y reclame. Haga bien su trabajo, no haga trampas, ni chicas ni grandes. En estas cosas sucede algo que todos sabemos bien, es que ganar credibilidad demanda mucho tiempo y trabajo honesto, pero para perderla basta con un segundo.

Para terminar, quizás es conveniente recordar la frase atribuida al líder de la lucha contra el racismo y Premio Nobel de la Paz, Martin Luther King: “lo que más me preocupa no es el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”.

