Con gran pena hemos visto los destrozos y más de doscientas muertes provocadas por el reciente terremoto de 7,1 grados en Ciudad de México, lo cual dada nuestra particular condición de ser un país sísmico, nos hermana aún más con sus habitantes. La importancia de la ubicación de una ciudad y la capacidad de su suelo de fundación, son de vital importancia para cualquier construcción y más aún si se trata de edificios de varios pisos, esto lo aprende uno en distintos ramos de la escuela de ingeniería civil, en especial en mecánica de suelos.

La Ciudad de México, capital de este país hermano, fue fundada sobre una laguna, como incluso lo expresa la famosa canción que dice más o menos así: “Guadalajara en un llano México en una laguna, me he de comer esa tuna..”. Estos rellenos sobre antiguas lagunas que son secadas artificialmente, se enseña en la ingeniería de suelos, representan los de peor calidad para fundar estructuras, por su comportamiento ante los impactos que les provocan las ondas sísmicas, las cuales se amplifican y producen un daño mucho mayor que en otros suelos más estables.

La coincidencia de su ocurrencia, en la misma fecha que el anterior terremoto de 1985 hace 32 años que dejó diez mil muertos, parece una broma macabra, más aún cuando dos horas antes se había llevado a cabo un simulacro conmemorativo. A los 39 edificios dañados, según la prensa mexicana, se suman 500 ó 600 inmuebles que deberán ser revisados para ver sus daños. De estos, otros 30 tendrán que analizarse “con mayor cuidado”, pues presentan graves daños, como lo informa el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera.

El que recién el pasado 7 de septiembre México sufriera el mayor sismo registrado en el Golfo en el último siglo, de magnitud 8,2 y justo cuando las zonas más afectadas, como Chiapas y Oaxaca, apenas se estaban recuperando del terrible temblor donde 98 personas fallecieron y más de 250 quedaron heridas.

Vivir siempre en ascuas frente a la ocurrencia de estas catástrofes de la naturaleza, es el sino de los países sísmicos como Chile y México, pero lo que no se puede hacer, es no aprender de lo que se ha vivido. Esto, para poder mejorar las normas constructivas y por supuesto los procedimientos de fiscalización.

Relacionado