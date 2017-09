Migración, incitación a la violencia y sociedad chilena

Hace poco más de una semana la Presidenta Bachelet firmó para su tramitación en el Congreso Nacional el proyecto Ley de Migraciones y ayer lunes se presentó el proyecto ley que tipifica o establece el delito de incitación a la violencia.

El proyecto Ley de Migraciones busca establecer principios básicos de igualdad y no discriminación en el marco del sistema internacional de derechos humanos en materias laborales, de seguridad social, justicia, educación y salud. Lo anterior, a pesar de atender muchas críticas, no es más que la acción adecuada para ocuparse de un fenómeno que el desarrollo de nuestro país, en el marco latinoamericano, se ha generado: mejores condiciones de vida de las cuales quieren participar nacionales de otros países que tienen desarrollo bastante más precario que el nuestro. Así las cosas, no veo un problema, pues así como se desea la integración al mundo para obtener un mayor crecimiento o desarrollo económico, sobre todo para quienes tienen una fortuna diversificada en muchas áreas, tenemos que atender a los efectos de esta relación recíproca de nuestro país con el concierto mundial y este fenómeno de inmigración no es más que una consecuencia de ello.

El proyecto ley que condena la incitación a la violencia sanciona con pena de 61 a 540 días y multa a la persona que promueva mensajes directos o indirectos en contra de otras personas, de otros seres humanos, por su nacionalidad, sexo, género, orientación sexual, religión o creencias.

En principio es dable o común escuchar buenos comentarios respecto de estos proyectos, pero si observamos un poco la realidad cotidiana podremos apreciar que estos proyectos, precisamente, buscan contribuir a que la violencia creciente en nuestra sociedad se detenga. En efecto, es posible constatar que las relaciones en la sociedad chilena cada vez son más agresivas, en los gestos, en las palabras, en las relaciones sentimentales, laborales o académicas e incluso dentro del seno de lo más preciado: las familias. La cultura de la tolerancia ha dado paso a la cultura de la intransigencia, las buenas palabras y los tratos amables han sido reemplazados por gestos bucólicos y gruñidos sin contenido, las miradas carecen de afecto y, en el mejor de los casos, son frías y distantes, la solidaridad ha sido reemplazada casi sin aviso por la competitividad y el individualismo.

Algunos podrán disentir de las palabras que expreso el día de hoy, pero a ellos les solicito tengan a bien observar cuestiones cotidianas que dan cuenta de aquello: como se ha perdido la costumbre de saludar cuando se llega a un lugar o despedirse; en los juegos de equipo la forma en que el individualismo y la competitividad se manifiesta en cuestiones tan simples como atender al compañero que se ha lesionado o caído… el juego sigue; en la vida profesional se va dejando de lado la camaradería; en la vida familiar generalmente se busca corregir en vez de comprender lo que sucede… en fin, atendiendo lo que pasa en nuestro medio, claramente se trata de proyectos que, más que regular un par de situaciones importantes, buscan llamar la atención a la sociedad chilena para que revisemos nuestro espíritu, nuestra alma y veamos cómo seguimos adelante, pues al final de todo el crecimiento económico no lo es todo.

