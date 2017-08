Mirar Chile con otros ojos no es sólo un lema de campaña, en este caso de Carolina Goic como candidata presidencial. No sólo es una invitación, no sólo un buen deseo, es también un imperativo ante la necesidad de recuperar la confianza entre nosotros, entre todos, y principalmente en nuestra nación. Chile y su pueblo han demostrado a lo largo de su corta vida, que en momentos de crisis, dificultades y desencuentros, es necesario buscar la esencia y el alma de un país nacido entre la adversidad geográfica y las tragedias naturales.

Hoy, en un Chile donde reina la desconfianza y el individualismo, donde abundan malos ejemplos de abusos de poder, donde el pesimismo se adueñó del temple de muchos, es necesario ir más allá de la legalidad para poder enfrentar la desigualdad y la injusticia. ¿Que algo sea legal es equivalente a que sea algo ético? ¿Una sociedad se puede regir sólo por sus leyes? Creo que el tema en cuestión es relevante para estos tiempos, sobre todo en ocasiones cuando la falta de ética se escuda en lo legal. Todo el mundo sabe, incluso hoy lo reconoce la derecha política, que Pinochet fue un dictador que impuso un régimen donde se validó el terrorismo de Estado en contra quienes pensaban distinto. Pero desde la legalidad a Pinochet no le probaron delitos y por ello nunca fue condenado ¿Es Pinochet entonces inocente?

En otro ámbito, algo similar ocurrió en los casos de colusión de los pollos y las farmacias, donde se comprobó que “competidores” se pusieron de acuerdo para aumentar sus utilidades subiendo los precios de alimentos y medicamentos. En este caso el marco legal impidió condenar a quienes sin escrúpulos no respetaron las bases del capitalismo como la ley de oferta y demanda, ni la libre competencia. ¿No es acaso condenable lo que se hizo en contra de todos nosotros?

Es evidente la imperiosa necesidad de querer mirar Chile con otros ojos, y pensar en construir un país mejor en función de acciones que contribuyan a recuperar la confianza y fe pública. Por ello, creo que la crisis de la DC, evidenciada en la incompatibilidad de la candidatura de Ricardo Rincón con la de Carolina Goic, permitió mostrar al país que para la tarea larga de recuperar la confianza de los chilenos se requiere de acciones concretas. En este caso la posición de Carolina, ampliamente apoyada por sus bases y por la ciudadanía, de no llevar como candidato a una persona condenada en la ley antigua por violencia intrafamiliar (Vif), permite dar la señal de que no se puede ganar un espacio de poder a cualquier precio, y que vale más perder en este caso una diputación que hacerse los tontos. La guerra en contra la Vif tiene miles de batallas, y para una persona que ha promovido la equidad de género, promovido la lucha contra la violencia, y múltiples leyes para la familia, esta controversia no era una simple medición de fuerzas al interior de un partido político. Era y es algo esencial, y por ello vital para una candidatura humanista cristiana como la de Carolina Goic.

Para algunas personas como Sebastián Piñera el límite de sus actos es lo legal, y sin problemas desde hace años que tiene fondos en paraísos fiscales donde se evaden impuestos (que son muy necesarios para financiar políticas públicas). Para la mayoría de los chilenos que sólo quiere tener una vida buena, el piso mínimo es lo legal, y aunque no estén tipificadas en una ley hay reglas basadas en la ética y moral al ser parte de una sociedad. Así lo plantea con certeza el Premio Nobel de Literatura Bertrand Russell cuando señala “en cada comunidad, incluso en la tripulación de un barco pirata, hay acciones obligadas y acciones prohibidas, acciones loables y acciones reprobables. Un pirata tiene que mostrar valor en el combate y justicia en el reparto del botín; si no lo hace así, no es un ‘buen’ pirata. Cuando uno hombre pertenece a una comunidad más grande, el alcance de sus obligaciones y prohibiciones se hace más grande; siempre hay un código al cual se ha de ajustar bajo pena de deshonra pública”. Por ello no da lo mismo por quien votar.

