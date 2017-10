No sólo es la economía, es también aquello que no se mide en dinero

A pocos días del envío del último proyecto de presupuesto del gobierno de la Presidenta Bachelet para el año 2018, no han faltado voces críticas, principalmente desde la derecha y su candidato presidencial, quien ha insistido en no seguir avanzando en gratuidad para la clase media. En días donde los candidatos presidenciales lanzan sus propuestas, es importante identificar sus diferencias en materias como la educación, salud, pensiones, trabajo, seguridad ciudadana y tantos temas, que, aunque en una sociedad de consumo no se valore o no mencione, son temas políticos.

Se critica o no valora que exista un aumento del “gasto público” en educación, siendo que es una inversión para un país. Acá hay diferencias irreconciliables entre quienes piensan que es un bien de consumo y quienes creemos que es un derecho que debe garantizar el Estado. Se ha avanzado en dar gratuidad al 60% en educación superior de los sectores más vulnerables, y algunos candidatos como Carolina Goic proponen avanzar al 70% en educación superior y 100% en educación técnica profesional. Sebastián Piñera en cambio propone avanzar mediante créditos, al igual que un bien de consumo.

Es cierto que también hay otras prioridades, en especial las pensiones, por ello es valorable el crecimiento en 10% de la pensión básica solidaria, que aun cuando es insuficiente, avanza en la dirección de equipararse al sueldo mínimo. En esto también surgen diferencias éticas entre quienes pretenden gobernar el país, pues si se reconoce por ley en Chile que nadie puede pagar por un trabajo menos del sueldo mínimo, entonces por qué no criticamos y nos hacemos cargo de todas aquellas pensiones con valores inferiores a ese sueldo mínimo. El tema no sólo es de quién administra las AFP, sino que de cómo se regulan las utilidades y cómo se genera un pilar solidario con aquellos pensionados que durante su vida laboral fueron discriminados en los sueldos como es el caso de las mujeres, que ayer y hoy siguen ganando menos a igual trabajo que un hombre.

Creo importante reconocer que el país ha avanzado en estas últimas casi tres décadas, pero también es necesario reconocer que nos enfrentamos a nuevos problemas y desafíos, precisamente porque algunos han ido quedando atrás. Lo que ayer fue un triunfo como la alfabetización, hoy vemos un analfabetismo digital que impide a muchos chilenos desenvolverse, y perder oportunidades. En esto el Estado sigue moviéndose lentamente, pues la modernización no sólo debe verse como el reemplazo de computadores por unos más nuevos. Acá falta un sentido de misión nacional donde el mundo privado también debe hacer lo suyo.

El presupuesto de la nación no sólo debe verse desde el punto de vista numérico, pues también deben verse las intenciones y prioridades, ya que no se trata de gasto, se trata de inversión y de obligaciones hacia quienes forman nuestro bello país. Algunos sectores de la derecha han criticado fuertemente el aumento de la deuda pública en estos años de bajo crecimiento económico, pero al igual como en una familia, cuando surgen necesidades no se trata de esconderlas, sino que enfrentarlas con astucia y sensatez. Creo que aumentar el gasto público en época de vacas flacas es algo obvio, lo que es criticable es no ahorrar en tiempos de vacas gordas. Por eso cuesta entender la crítica de la derecha y Piñera ya que en su gobierno con un mayor crecimiento por el mayor precio del cobre, también aumentaron la deuda fiscal, y esto no lo dicen cuando critican a este gobierno.

