¡No te declararon reo por lindo!

Probablemente el debate de la derecha entre sus candidatos Sebastián Piñera, Manuel José Ossandón y Felipe Kast ha sido más polémico y comentado de lo que hubiesen querido los partidarios de Chile Vamos. Esperaban plantear ideas y propuestas al país, y, como dijera el propio Piñera, terminaron todos embarrados, enojados, y más distanciados de lo que estaban. Como programa televisivo tuvo de todo lo que hace memorable y evita el cambio de canal, pues hubo momentos de tensión, imprevistos, salidas de libreto o libretos seguidos al pie de la letra, que lo hicieron atractivo para quien le gusta ver provocación y descalificación, y también para quienes pudimos ver las enormes contradicciones de la derecha.

Salvo algunas ideas y posiciones de Kast, el resto fueron frases hechas de Piñera con la muletilla de reiterar una y otra vez los logros de su gobierno (sin atisbos de autocrítica por el número de ministros y subsecretarios formalizados, aumento de delincuencia, caída en la productividad, censo mal hecho, ley de pesca, y una serie de desprolijidades que Ossandón hizo recordar). No se vio a un ex presidente, ni menos a un estadista, se vio a un candidato con calculadora en mano especulando electoralmente tal como lo hace con sus negocios.

El escenario presidencial para Piñera se parece al escenario de negocios, pues hay muchos accionistas pensando en elegir una nueva administración, y entre una gran cantidad de candidatos, para él le basta mantener firme su posición apelando al clásico “todo tiempo pasado fue mejor” que aunque sea una falacia tiene sentido para quien debe hacer frente al presente. Piñera sabe que no tiene el 50% +1 de las acciones para tener el control, por ello va primero por sacar a los candidatos que tienen parte de las acciones que alguna vez fueron de él. Se aprovecha de que el actual administrador (Nueva Mayoría) a pesar de tener un manejo eficiente dentro del contexto internacional negativo, que ha influenciado el bajo precio del cobre y de los comodities, influya fuertemente en la percepción de que las utilidades no han sido y no serán mejores a las que él generó. Por eso, se incomoda y se molesta cuando le recuerdan los problemas de su administración, sobre todo de sus colaboradores, pues va en contra de la estrategia de centrarse en el crecimiento económico de su periodo donde el mal manejo y mal gobierno se esconden con el alto precio del cobre a US$4 por libra de Cu, que en comparación al periodo de gobierno actual donde el crecimiento económico es menor, entre otras cosas, por el bajo precio del cobre a US$2.25 por libra de Cu. A Piñera nunca le ha importado la forma ni los medios, sino que los resultados, y juega con los escenarios y al igual que en los negocios, utiliza el don de aprovechar cuando las acciones están a la baja, y con información privilegiada como es el dato objetivo que de aquí en adelante se recuperará el precio del cobre, el especulará para luego marginar y aumentar sus utilidades.

Que lo saquen al pizarrón le irrita, le molesta y le hace aumentar la frecuencia de sus tics, al punto de que sin ningún complejo es capaz de calificar como mentiroso profesional a Ossandón, a quien hace sólo unas semanas le quisieron enredar con boletas truchas. Insiste en menospreciar a Ossandón señalando que estaba en el barro y que le quedaba poco tiempo como candidato. Piñera acostumbrado a tener la última palabra no contaba con que esta vez Ossandón le iba a recordar la declaración de la ministra de Justicia de Pinochet que reconoce las gestiones que hizo para no meterlo preso por el fraude del Banco de Talca. ¡No te declararon reo por lindo! Notable frase que resume de la mejor manera lo que todo el mundo sabe pero el relativismo mediático permanentemente pretende ocultar.

No sé si la suerte está echada para este domingo, pero también tengo la certeza de que ¡No lo declararon reo por lindo!

