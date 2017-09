Orgullo magallánico

Hay tiempos para tomar decisiones y hay tiempos para contemplar o dejarse llevar por las circunstancias. Lo cierto es que en cualquiera de los tiempos en los que uno se quiera situar, los chilenos y chilenas cada cuatro años debemos elegir a nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo. Aunque parezca poco importante, o no exista mucho interés personal, creo que es un deber que se debe hacer el esfuerzo por cumplir, pues aunque seamos parte de una sociedad de consumo e individualismo, no da lo mismo quién gobierne o quién legisle, ya que son otros los que toman decisiones que pueden afectarnos o beneficiarnos directamente.

Es probable que los temas de pensión no sean de interés de los jóvenes, pues les queda mucho tiempo para preocuparse o para ver los efectos. También es probable para quien goza de buena salud que no le sea de interés mejorar el sistema de salud pública o el privado, y que se escucha propuestas o medidas en la materia le resulten lejanas e incluso molestas. La lógica parecer ser “si no me afecta no importa” o “como no me afecta me da lo mismo”. Creo que la educación, salud y pensiones son temas que deberían interesarnos a todos, y las propuestas de los candidatos presidenciales ser parte del análisis en estos meses.

Creo que hay que motivar la solidaridad y compromiso de los millones de jóvenes estudiantes que marcharon por una educación gratuita, para que puedan devolver el apoyo a los otros millones de chilenos que con sus impuestos lo hacen posible, apoyando para que mejore la salud y las pensiones, y eso no sólo se hace marchando, se hace de un modo más simple como es ir a votar.

Creo que no da lo mismo quien sea presidente o presidenta, pues no debiese dar lo mismo entre una persona con historial de conflictos éticos y legales y otra que no los tiene. No da lo mismo que sea una persona con cuestionamientos de probidad que otra con historial intachable. No da lo mismo una persona que haya sido condenado por un problema judicial que alguien que no haya cometido ningún delito o falta. No se trata de elegir a alguien que tiene dinero para creer que no necesita evadir impuestos, pues tuvimos un Presidente como Piñera que parte de sus fondos los tenía en paraísos fiscales. Aunque parezca obvio es bueno precisar que con la recaudación de impuestos se hacen casas, obras públicas, hospitales, alimentación en jardines infantiles, educación, subsidios, fomento a la economía, e incluso se arreglan las veredas y plazas, entre tantas otras cosas que se hacen con impuestos.

Chile necesita como imperativo un compromiso ético en no sólo quienes gobiernan o legislan, también en el mundo empresarial, laboral, educacional, y en el de la defensa, pues no sólo se trata de gastar el dinero público o generar riqueza de cualquier modo, se trata de hacer las cosas bien con responsabilidad, eficiencia, eficacia, y pensando en el bien común.

Parte del problema de Chile es que lo legal se ha tratado de empatar o igualar con lo ético, sabiendo que hay cosas legales como sacar fondos a paraísos fiscales pero que no son éticas sobre todo para un Presidente de la República. Por eso es importante valorar que sea una candidata presidencial magallánica como Carolina Goic quien haya puesto en relieve el sentido ético en la función pública y que no creamos que algo por ser legal sea ético. Hoy por primera vez una magallánica es candidata presidencial, y eso es motivo de orgullo para una región extrema como la nuestra, ya que no sólo es la posibilidad de pensar Chile desde el Sur Austral, es también la posibilidad de desarrollarnos con mayor fuerza.

