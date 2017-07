Otra vez, los “temas valóricos”

El lenguaje es una de las maravillas de la creación que nos abre a las múltiples y sorprendentes posibilidades de la comunicación entre las personas. Por ejemplo, en este momento, yo estoy escribiendo unos signos que expresan lo que estoy pensando, y que usted ahora está leyendo y entendiendo los conceptos e ideas que transmiten y, así estamos dialogando usted y yo. ¡Qué maravilla!, y así sucede con todas las formas de lenguajes (oral, visual, corporal, audiovisual, escrito, etc.). ¡Es la maravilla del lenguaje humano en sus variadas expresiones!

Me detengo en la maravilla del lenguaje para volver a tomar conciencia que así como el lenguaje es revelador de la realidad -¡y de la intimidad de cada persona!- también puede ser distorsionador de la realidad y camuflarla según determinados intereses, al tiempo que ocultar la verdad de cada persona. En una palabra, la maravilla del lenguaje puede terminar en la mentira.

Bueno, ¿y por qué estas breves reflexiones sobre el lenguaje humano? Porque hace un tiempo escribí una de estas columnas acerca de la distorsión del lenguaje en los llamados “temas valóricos” y el asunto sigue rondándome cuando veo que los políticos, los líderes religiosos, los periodistas y la más variada gente que opina sobre el tema usan la expresión “temas valóricos” distorsionando su contenido.

Con todo derecho, usted, estimado lector, se preguntará en que consiste la distorsión del lenguaje a la que me refiero. Consiste en que estoy seguro que al leer la expresión “temas valóricos” la mayoría de los lectores pensaron en temas relativos al aborto y la sexualidad, ¿o no?

No hay que dejar pasar que el lenguaje distorsionador de los “temas valóricos” es común tanto a los grupos defensores de la vida a ultranza -pero que no condenan el individualismo capitalista que no deja ser persona a esos cuyas vidas defendieron al nacer-, como al progresismo “de la cintura para abajo”.

Esta operación del lenguaje que jibariza lo valórico a temas relativos a la sexualidad no es inocente, sino que en ella se verifica un reduccionismo que saca otras áreas de la vida humana de la esfera valórica. Es decir, es un mecanismo que pretende evitar el cuestionamiento ético en las prácticas de la vida económica, laboral, familiar, y en el modo en que vivimos nuestras relaciones sociales.

Hay que recordar -como lo hacía en una columna de meses atrás- que lo valórico tiene que ver con todas las dimensiones de la vida humana, pues los valores indican el bien deseable a alcanzar en toda la vida personal y social, y no sólo en lo relativo a la sexualidad. Así, el uso dado a la expresión “temas valóricos”, es un modo de negar el carácter valórico -y por tanto, el juicio ético- que tiene todo lo humano.

Entonces, sin pretensión de exhaustividad, es necesario recordar que también son temas valóricos asuntos como la honestidad en el servicio público (y sus conocidos problemas de coimas y sobornos, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, el financiamiento irregular de la política), la discriminación a los migrantes, las vergonzosas pensiones a los adultos mayores, el clientelismo político, la evasión tributaria, el cuoteo político en las instituciones y los servicios públicos en desmedro de la calidad profesional, la codicia y los privilegios del mercado para generar ganancias a cualquier costo, la infidelidad en el amor, la violencia intrafamiliar, la calidad de la educación, la contaminación y atentados ecológicos, los salarios indignos y las malas condiciones laborales, y un larguísimo etcétera que abarca la totalidad de las dimensiones de la vida humana. Todos ellos son temas valóricos, pues tienen que ver con bienes humanos y con criterios éticos que ponen en juego diversas expresiones del bien al que todos aspiramos.

La máxima perversión que se esconde en el lenguaje que intenta reducir los temas valóricos a los relativos a la sexualidad, es la pretensión de sentirse éticamente correctos -en los otros aspectos de la vida- aunque se realicen acciones infames.