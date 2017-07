Periodismo en el banquillo

En unos pocos días, el mundo de las comunicaciones ha sido sacudido por dos demoledores remezones. Primero se descubrió que un personaje que había ganado fama como “Justiciero”, era un mitómano que engañó al mundo periodístico con sus supuestas hazañas. Después, el diario La Tercera debió reconocer que una frecuente colaboradora con sede en España, inventaba entrevistas.

Pero, para ser justos, lo verdaderamente interesante es que, casi al mismo tiempo, un reportaje de TVN reveló que en las Fuerzas Armadas operaba un escandaloso sistema de jubilaciones.

En buenas cuentas, junto con las falencias éticas, debemos reconocer la existencia de otros equipos capaces de dejar en evidencia una máquina aseguradora de pensiones fraudulentas: junto con el déficit ético, hay un periodismo que no renuncia a la esencia de su vocación.

El reportaje de la revista El Sábado de El Mercurio mostró algo que se está convirtiendo en un pecado de leso periodismo: la falta de chequeo de la información que se entrega al público.

El caso merece una preguntas adicional: ¿lograremos saber cuántos casos similares más hay? Porque, como dice el dicho, “de haberlos, los hay”. Y hay también quienes creen que es un hecho sin importancia.

Por ejemplo, el comentarista Carlos Peña, rector de la UDP, casa que alberga una prestigiosa Escuela de Periodismo, ha sostenido reiteradamente que los periodistas no tenemos la obligación de verificar la verdad de nuestras afirmaciones. El resultado es evidente: en muchas situaciones -el supuesto economista Rafael Garay, por ejemplo, convertido en gurú mediático- se convierte en paladines sociales a quienes no lo merecen.

Garay y las estafas piramidales; Oporto y la justicia por la propia mano; Gemita Bueno y sus acusaciones sin fundamento, nos hablan de una necesidad urgente: recuperar en plenitud la ética del trabajo periodístico.

Cabe precisar, para evitar malos entendidos, que los periodistas no son infalibles y que por lo tanto pueden cometer errores. Lo imperdonable es que incurran en ellos por comodidad o por negligencia. Y nunca entreguen explicaciones.

Lo de Ximena Marín -la inventora de entrevistas de La Tercera- apunta a una debilidad ética parecida: la falta de cuidado con que se reciben -y publican- trabajos periodísticos “ideológicamente falsos”. Hay, obviamente, una falla de quien firma lo que no es fruto de su esfuerzo, salvo el sencillo trabajo de “copiar y pegar”. Pero también es hora de exigir la responsabilidad de los jefes, es decir de los editores.

Ese rigor era lo que buscaban -autoridades y periodistas- que en el siglo pasado se esforzaron por la creación de la carrera de periodismo a nivel universitario.

Ellos hablaban de dignificar la profesión. Es un empeño que todavía muestra serias falencias.

