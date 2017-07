Plataformas laureles

Al parecer el apellido Larsen ha sido llamado para figurar en los ámbitos que se los convoque, y no en vano la cuarta plataforma más grande de las que existen en la Antártica lleva por nombre este apellido escandinavo que significa “Laureles” desde los tiempos griegos y romanos este vegetal, simboliza y sigue siendo señal de fama, valor y grandeza alrededor del mundo. La plataforma de Hielo Larsen en la Antártica, tanto las identificadas como Larsen A, B y C, rememoran a un personaje noruego llamado Carl Anton Larsen, quien no sólo fue explorador antártico sino que también dejó una serie de hitos importantes incluida su esencia al morir en la Plataforma de Ross el año 1924. Larsen abandonó la escuela a la edad de 14 años para unirse a su padre como marino, obteniendo a los 20 años su licencia de navegante.

Los hitos de Larsen que a través del tiempo se ven un poco perdidos desde el pódium de los grandes exploradores antárticos como lo fueron otros vinculados estrechamente a sólo la exploración y el descubrimiento, Larsen dirigió una expedición a la Antártica al mando del barco Jason, desde 1892 a 1894, navegando por la costa oriental de la Península Antártica, de ahí que en las mismas latitudes se encuentran las plataformas mencionadas que llevan su nombre. En 1893 se convirtió en la primera persona en esquiar en la Antártica. Para 1895 era capitán de un barco ballenero. Luego capitaneó el barco Antarctic, como parte de la Expedición Antártica Sueca desde 1901-1904 dirigida por Otto Nordenskjöld y en la que también viajaba un conocido nuestro en la historia de la Patagonia, el joven Carl Skottsberg.

Durante su misión algunos de los miembros de su tripulación invernaron por 10 meses en la isla Cerro Nevado y luego su barco fue atrapado por los hielos, él y su tripulación esperaron el invierno (1903) en la isla Paulet, sobreviviendo gracias a la ingesta de pingüinos y focas hasta ser rescatados por el barco argentino ARA corbeta Uruguay, en donde también se escribía una historia que está oculta en viejas bitácoras y memorias de libros oficiales, la participación de un chileno, al que también se ha olvidado y ha quedado entreverado en viejas páginas y no se le considera como el primer chileno en la Antártica, el teniente de la Armada de Chile Sr. Alberto Chandler.

El apellido Larsen siguió haciendo noticia cuando en 1995 se desprende y desintegra lo que se conoció como Larsen A, pero esta no fue tan significativa como lo fue Larsen B, entre el 31 de enero y 7 de marzo de 2002 la barrera Larsen B colapsó y se quebró, fueron 3.250 km2 de hielo de 200 m de espesor que se desprendieron desintegrándose. Anteriormente la barrera había estado estable por 12.000 años, básicamente todo el período Holoceno, desde la última edad de hielo. A pesar de su gran edad, Larsen B estuvo en problemas al momento del colapso, con las corrientes cálidas fundiendo la parte inferior de la barrera. Lo que especialmente sorprendió a los especialistas fue la velocidad de la ruptura, que duró unas tres semanas. Ahora y recientemente Larsen C y su descomunal Iceberg Tabular nos entrega una señal de los acontecimientos globales, aunque las opiniones divididas de los científicos, la atención ahora más que del mismo iceberg será del comportamiento del resto del 90% de la plataforma Larsen C que ha quedado en una situación más vulnerable y la velocidad de los glaciares interiores pudiesen acelerar sus procesos dinámicos hacia el mar lo que provocaría una nueva aparición de hielo extendiéndose en el sitio de lo perdido o nuevas fragmentaciones del mismo hielo.

