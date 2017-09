Propuestas Presidenciales

En pleno proceso de campaña, son pocas las candidaturas presidenciales que han ido dando a conocer sus propuestas programáticas. Lamentablemente, en tiempos donde prevalece lo mediático y estético, los documentos y bases sobre las cuales se funda un gobierno en caso de ganar la elección quedan reducidos a simples ideas generales. Por eso son pocos quienes han hecho el trabajo de levantar propuestas y plantearlas directamente a la ciudadanía.

El caso de la magallánica Carolina Goic, mi candidata presidencial, muestra con seriedad propuestas en materia de descentralización entre las que destaca para Magallanes el traspaso de la administración de los Parques Nacionales a los gobiernos regionales y una nueva ley de rentas regionales donde parte de lo que las empresas tributan queden en el territorio donde se genera la actividad.

En materia de salud las propuestas son variadas, destacándose una ley nacional del cáncer donde se combata de manera integral una de las causas de mayor mortalidad en nuestro país, donde se entienda como un derecho el acceso a prevención, diagnóstico y tratamiento. Del mismo modo para el caso de la salud mental se propone una ley que dé trato paritario duplicando los recursos y construyendo 25 centros comunitarios, fortaleciendo ade-

más la prevención y tratamiento para las adicciones. Se contempla un programa garantizado de salud mental que permite implementar tratamiento y rehabilitación para el abordaje de cuadros depresivos, psicosis, trastornos del espectro autista y las adicciones.

En el área de seguridad pública se propone una gestión integral de emergencias, una agenda corta anti delincuencia sobre delitos económicos y probidad pública, la creación del Servicio Nacional de Víctimas que de manera integral aborde no sólo la perspectiva judicial sino que también desde la asistencia psicológica y social. Pero sin duda, la creación e implementación de un Nuevo Código Penal que incorpore nuevos tipos penales como: figuras de corrupción entre privados, medioambientales, informáticas (clonación de tarjetas, phishing, resguardo de la privacidad), administración desleal, entre otras, es una forma de hacerse cargo frente a la diferencia sustantiva entre las penas por delitos comunes y las que se obtienen por delitos de cuello y corbata, que dañan la fe pública y la confianza de las instituciones. Además propone revisar los benéficos de la delación compensada.

En lo social, el plan Chile envejece contigo se hace cargo en gran medida de las demandas de nuestros adultos mayores, pues no sólo se trata de las pensiones, sino que de un nuevo plan de ciudades amigables, de potenciar actividades recreativas, de establecer la educación digital como un derecho. Se propone un Auge focalizado donde se propone rebajar la implementación del Examen de Medicina Preventiva de 65 a 60 años, al igual que la actual garantía de órtesis y prótesis.

Son muchas otras las propuestas y medidas de Goic, y de seguro se vendrán otras, pues se trata de mostrar al país una visión para convocar voluntades para hacerlas realidad y traer bienestar y justicia social.

Es importante que los candidatos a la presidencia contrasten sus visiones, sus propuestas, pues no da lo mismo quien gobierna. Por ello, cuesta entender que el candidato de derecha, Sebastián Piñera no quiera debatir con todos, no quiera exponer sus ideas y contrastarlas con la de otros candidatos como Carolina Goic, Meo, Navarro, Artés o Kast. Para el próximo 14 de septiembre Piñera anunció que no iría al “Debate Presidencial Congreso Futuro” donde se abordarán temáticas como cambio climático, ciencia e innovación. ¿A qué le teme Sebastián Piñera?

