Riesgo y confianza

Feo, feo lo que pasó esta semana con un senador y candidato presidencial a quien lo pillaron pagando diecinueve millones de pesos -dinero de todos los chilenos- por unos informes copiados de la información que está disponible en la página web del Senado. Muy feo, lo pillaron pagando por unos informes copiados, muy feo…

No quiero detenerme en este lamentable episodio, porque -además- se sabe que no es el único que hace eso, y ya antes ha habido casos más o menos similares y ahora empiezan a aparecer otros. En el colegio o en la universidad, les pondrían un uno por pillarlos copiando en una prueba, y en algunos casos, los expulsarían.

Todo ello son manifestaciones del tremendo problema de la pérdida de la confianza pública a costa de tantas pillerías y desprolijidad, chamullos y chanchullos, y los conocidos casos de corrupción de personas e instituciones de todos los pelajes.

La confianza es la base de las relaciones humanas, es la apuesta favorable acerca de conducta positiva de otra persona o grupo y permite relaciones fundadas en la credibilidad en lugar de relaciones desde la sospecha y el control sobre el otro. Es la actitud que permite no vivir a la defensiva y tampoco en una credulidad ingenua, sino en la credibilidad basada en las capacidades y valores de otras personas; por eso su pérdida es tan dolorosa.

Probablemente, todos hemos vivido alguna experiencia de alguna confianza que ha sido defraudada y se ha roto la credibilidad que teníamos en otra persona, grupo o institución. Es la experiencia siempre dolorosa de sentirse engañado y utilizado por otros. Cuando eso ocurre, como dice la vieja historia del jarrón de porcelana que se ha roto, por más que se reconstruya cuidadosamente y los pedazos se peguen con prolijidad, siempre quedan huellas y permanece una herida difícil de sanar.

La confianza puede perderse por grandes desilusiones, o puede ser erosionada por pequeñas decepciones, por eso es un tesoro que siempre debe cuidarse desde las pequeñas cosas, y esas pequeñas cosas son la medida de la confianza, como dice el Señor Jesús, “el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho”. Ser creíble es una tarea que demanda mucho tiempo y trabajo responsable, pero esa credibilidad arduamente conquistada puede perderse en un segundo.

Ante las confianzas defraudadas y las credibilidades erosionadas, la tentación puede ser no volver a confiar en nada ni en nadie, y recluirse en un escepticismo que no se compromete con nada ni nadie, viviendo a la defensiva y juzgando a los que confía como ingenuos que no saben nada de la vida. Esa tentación es la opción de muchos, pero basta verlos moverse en el mundo y mirar la pobreza de sus relaciones humanas para percibir que es una opción que no los hace felices y que hace mucho daño a esas personas y a otros: no se puede vivir humanamente desde la desconfianza, el recelo, la sospecha y las dudas. Es destructivo.

La decisión, entonces, es aprender a confiar. Sí, se trata de “aprender a confiar”, y no -simplemente- de la credulidad ingenua y carente de sentido crítico. Por cierto, siempre será un riesgo, pero hay que aprender a vivir con un riesgo consciente y calculado. Se trata, en palabras del Señor Jesús, de aprender a ser “mansos como palomas y astutos como las serpientes” y, por tanto, discernir -en todos los aspectos de la vida- en quién se puede confiar porque es creíble y su palabra vale. Decidirse a confiar en otros -sabiendo en quién confiamos- es el camino para reconstruir un tejido de relaciones humanizadoras y de una convivencia social saludable.

Por último, en el aprendizaje de la confianza está uno de los fundamentos de una experiencia de fe, tal como lo señala el apóstol Pablo, cuando -refiriéndose al Señor Jesús- dice “yo sé bien en quién he puesto mi confianza”.